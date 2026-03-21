Muftijstvo mostarsko o gostovanju Hodžića: Pobjegao je u Crnu Goru zbog afere, sve smo mu uplatili, a pola vremena nije bio u Trebinju

Muftijstvo mostarsko saopćilo je danas da nisu iznenađeni novom količinom neistina Huseina Hodžića koje je izrekao na prvi dan Bajrama u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića, nakon višemjesečnih priprema za ovaj "spektakularni" intervju, koje traju najmanje od oktobra prošle godine, prenosi MINA.

– Nije ovo prvi put. Prije deset godina su dvojica aktera snimili sličan intervju, a tada su, prema provjerenim saznanjima, po Sarajevu zajedničkim snagama tražili i advokata koji mrzi Islamsku zajednicu, da bi se s njom obračunavali. U međuvremenu Hodžić je "otkrio sa visokog nivoa" da je neko od imama u Gacku tražio njegov mail, pa je zbog toga njegovog nekadašnjeg radnog kolegu htio krivično goniti – kaže se u saopćenju.

Nove neistine

Kako se dodaje, u sinoćnjem, u velikoj mjeri, ponovoljenom intervjuu, uz dijeljenje halala, Hodžić je dodao nove neistine l, u nadi da bi mogao postati veći "mazlum" i da bi televiziji gdje je gostovao pomogao u njenim udarima na Islamsku zajednicu, raspamećivanju bošnjačkog naroda i pokušaju popravljanja gledanosti.

– Uglavnom, Huseinu Hodžiću su svi nepravdu učinili iz "čista mira", jer je on bio "nemiran", ali on to stoički podnosi, pa ovaj put nije plakao. Suzdržao se. Samo je malo zastao na "teška" pitanja. Dužni smo, zbog šire javnosti, još jednom ponoviti da su trebinjske džamije gradile i izgradile vrijedne trebinjske džematlije, raseljenje širom svijeta, svojim nesebičnim izdvajanjima iz ogromne ljubavi prema svom rodnom kraju, koja nikad nije bila upitna, a ne bilo koji pojedinac – navodi Muftijstvo mostarsko.

"Pola vremena nije bio u Trebinju"

Podsjeća da su Medžlis Islamske zajednice Trebinje i tadašnji imam Husein Hodžić potpisali Rješenje o sporazumnom prestanku radnog odnosa 23.07.2015. godine. Odmah nakon toga je između Medžlisa Islamske zajednice Trebinje, koje je zastupao predsjednik Izvršnog odbora Edib Fetahagić, i Huseina /Huso/ Hodžić sačinjen 5.8.2015. godine, Ugovor o honorarnom radu Hodžić Huseina za potrebe Medžlisa Islamske zajednice Trebinje na period od jedne godine, počevši od 1.8.2015. godine.

– Medžlis Islamske zajednice Trebinje je sve svoje obaveze proistekle iz ovog ugovora prema nekadašnjem imamu Huseinu Hodžiću blagovremeno izvršio, iako više od pola vremena predviđenog Ugovorom nije ni boravio u Trebinju, niti obavljao navedene honorarne poslove za Medžlis, a tada je to bila izuzetno velika finansijska stavka u budžetu Medžlisa – ističe se u saopćenju.

Mostarsko muftijstvo je poručilo da na njegovom području nisu ostali nikakvi materijalni dugovi prema Huseinu Hodžiću, te da ovo muftijstvo nema saznanja o njegovom ranijem radnom stažu prije dolaska u Trebinje.

– Istina je da Husein Hodžić učinio "hidžru" u Crnu Goru bježeći od Rijasetove disciplinske komisije pred koju je trebao doći da odgovora zbog afere u kojoj je bio, a za koju je dostavljena obimna pisana i foto dokumentacija oštećene trebinjske porodice. Konstrukcije o plaćanju "sto hiljada eura ili konvertibilnih maraka" advokatu Dušku Tomiću zbog Huseina Hodžića su toliko neozbiljne i zlonamjerne, da je nepotrebno komentarisati ih – navodi se u saopćenju.

U saopćenju se ističe da je advokat Tomić došao u Muftijstvo mostarsko na vlastitu inicijativu ispred oštećene trebinjske porodice i kratko razgovarao sa tadašnjim sekretarom Muftijstva i savjetnikom za vjerske poslove.

– Uz iskreno žaljenje zbog sinoćnje "bajramske priredbe", ovim putem želimo iskazati zadovoljstvo uspješnim funkcionisanjem Medžlisa Islamske zajednice Trebinje, radom glavnog imama hafiza Sadik-ef. Fazlagića, kompletnog Izvršnog odbora na čelu sa predsjednikom Miralemom Hadžimahovićem i Skupštine Medžlisa, uz podršku vrijednog trebinjskog džemata, kako u domovini, tako i u iseljeništvu. Svim Trebinjcima i muslimanima u domovini i iseljeništvu želimo Bajram šerif mubarek olsun – zaključuje se u saopćenju Muftijstva mostarskog.