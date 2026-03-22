Iranski utjecaj u BiH: Državna televizija kao alat propagande i oblikovanja narativa

Nakon što je svijet obišla vijest da je u izraelsko-američkim napadima na Iran ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamenei), gotovo istovremeno stigla je i druga, tiša poruka – ona koja ne dolazi s bojišta, nego iz propagandnog aparata. Poruka medijima Na email adrese medija u Sarajevu pristigao je materijal iz Teherana. Pošiljalac: IRIB, iranski državni medijski servis. Sadržaj: snimci „spontanih masovnih okupljanja“ građana širom Irana koji, prema narativu režima, izražavaju jedinstvo i podršku sistemu čak i u trenutku političkog potresa. Podsjetilo je to na one trenutke kada nam je, nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu, stigao mail od njihovog ministarstva vanjskih poslova u kojem su nudili intervjue s nekim svojim državnim savjetnicima da nam objasne „pravu istinu“ o napadu na Ukrajinu. Ovo nije prvi put da IRIB pokušava izvoziti vlastitu verziju istine. Samo nekoliko sedmica ranije, dok su iranske sigurnosne snage brutalno gušile antirežimske proteste, isti taj servis slao je bh. medijima materijale s pažljivo režiranih provladinih skupova. U tim izvještajima demonstranti nisu bili građani nezadovoljni ekonomijom, represijom i sistemom – bili su „izgrednici“, „teroristi“, pa čak i navodni saveznici Islamske države.

Homeinijeve slike u centru Sarajeva . Društvene mreže Homeinijeve slike u centru Sarajeva . Društvene mreže

U tom svijetu, protest nije politički čin nego sigurnosna prijetnja. A svaka unutrašnja kriza – rezultat je zavjere Zapada. Takav narativ nije specifičnost Irana. To je standardni obrazac autoritarnih režima: delegitimirati unutrašnje nezadovoljstvo i pretvoriti ga u geopolitičku priču. IRIB u tome ima ključnu ulogu. Riječ je o medijskoj instituciji koja ne funkcionira kao javni servis u evropskom smislu, već kao produžena ruka političke moći, direktno podređena vrhovnom vođi. Zbog toga su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge zapadne zemlje uvele sankcije IRIB-u i njegovim zvaničnicima, optužujući ih za širenje propagande, cenzuru i emitiranje prisilnih priznanja političkih zatvorenika. Sadržaj koji niko ne gleda Ipak, IRIB je i dalje prisutan u Bosni i Hercegovini. Njegov kanal Sahar Balkan već godinama proizvodi i distribuira sadržaj na bosanskom jeziku. Program se ne emituje samo online, već pronalazi put i do lokalnih televizija, uključujući i javne servise na općinskom nivou. Sadržaj je predvidljiv: afirmacija iranskog režima, kritika Zapada i pažljivo filtrirana slika međunarodnih događaja. U teoriji, to ne bi bio problem – pluralizam medija podrazumijeva različite perspektive. U praksi, međutim, postavlja se pitanje granice između legitimnog informiranja i organizirane propagande strane države. Bosna i Hercegovina je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i formalno se obavezala usklađivati svoju vanjsku politiku s evropskom. EU, s druge strane, ima jasan stav prema IRIB-u. No, na domaćem terenu, institucije zasad nemaju konkretne mehanizme niti upute kako tretirati sadržaj medija pod sankcijama.

Štand s iranskom kulutrom . Facebook Štand s iranskom kulutrom . Facebook