Iranski utjecaj u BiH: Državna televizija kao alat propagande i oblikovanja narativa

Nakon što je svijet obišla vijest da je u izraelsko-američkim napadima na Iran ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamenei), gotovo istovremeno stigla je i druga, tiša poruka – ona koja ne dolazi s bojišta, nego iz propagandnog aparata.
Poruka medijima
Na email adrese medija u Sarajevu pristigao je materijal iz Teherana. Pošiljalac: IRIB, iranski državni medijski servis. Sadržaj: snimci „spontanih masovnih okupljanja“ građana širom Irana koji, prema narativu režima, izražavaju jedinstvo i podršku sistemu čak i u trenutku političkog potresa. Podsjetilo je to na one trenutke kada nam je, nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu, stigao mail od njihovog ministarstva vanjskih poslova u kojem su nudili intervjue s nekim svojim državnim savjetnicima da nam objasne „pravu istinu“ o napadu na Ukrajinu.
Ovo nije prvi put da IRIB pokušava izvoziti vlastitu verziju istine. Samo nekoliko sedmica ranije, dok su iranske sigurnosne snage brutalno gušile antirežimske proteste, isti taj servis slao je bh. medijima materijale s pažljivo režiranih provladinih skupova. U tim izvještajima demonstranti nisu bili građani nezadovoljni ekonomijom, represijom i sistemom – bili su „izgrednici“, „teroristi“, pa čak i navodni saveznici Islamske države.
U tom svijetu, protest nije politički čin nego sigurnosna prijetnja. A svaka unutrašnja kriza – rezultat je zavjere Zapada.
Takav narativ nije specifičnost Irana. To je standardni obrazac autoritarnih režima: delegitimirati unutrašnje nezadovoljstvo i pretvoriti ga u geopolitičku priču. IRIB u tome ima ključnu ulogu. Riječ je o medijskoj instituciji koja ne funkcionira kao javni servis u evropskom smislu, već kao produžena ruka političke moći, direktno podređena vrhovnom vođi.
Zbog toga su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i druge zapadne zemlje uvele sankcije IRIB-u i njegovim zvaničnicima, optužujući ih za širenje propagande, cenzuru i emitiranje prisilnih priznanja političkih zatvorenika.
Sadržaj koji niko ne gleda
Ipak, IRIB je i dalje prisutan u Bosni i Hercegovini.
Njegov kanal Sahar Balkan već godinama proizvodi i distribuira sadržaj na bosanskom jeziku. Program se ne emituje samo online, već pronalazi put i do lokalnih televizija, uključujući i javne servise na općinskom nivou. Sadržaj je predvidljiv: afirmacija iranskog režima, kritika Zapada i pažljivo filtrirana slika međunarodnih događaja.
U teoriji, to ne bi bio problem – pluralizam medija podrazumijeva različite perspektive. U praksi, međutim, postavlja se pitanje granice između legitimnog informiranja i organizirane propagande strane države.
Bosna i Hercegovina je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i formalno se obavezala usklađivati svoju vanjsku politiku s evropskom. EU, s druge strane, ima jasan stav prema IRIB-u. No, na domaćem terenu, institucije zasad nemaju konkretne mehanizme niti upute kako tretirati sadržaj medija pod sankcijama.
Rezultat je pravni i politički vakuum. U tom prostoru djeluju akteri poput IRIB-a – tiho, uporno i bez velikog otpora. Ne kroz spektakularne kampanje, već kroz kontinuirano plasiranje sadržaja koji, kap po kap, pokušava oblikovati percepciju.
Ruku na srce, iranski mediji u BiH nikad nisu uspjeli ostvariti veći utjecaj i praćenost u bh. društvu. Razlog za to sigurni leži i u kadrovima koje su birali za tu misiju, a za koje se baš i ne može reći da su novinarski bardovi ili naročiti medijski znalci.
No, iranski mediji samo su kap u moru šire mreže koju je Iran izgradio u Bosni i Hercegovini s ciljem preoblikovanja javnog mnijenja u našoj zemlji. A nešto od toga, sasvim sigurno, vremenom počinje i utjecati na umove i srce pojedinih ljudi u našoj zemlji.
U trenutnoj globalnoj borbi, front linije nisu samo na Bliskom istoku. One prolaze i kroz inboxe redakcija u Sarajevu.
Globalna borba
Javni medijski servis Irana najprije je distribuirao radijski program na bosanskom jeziku kroz testnu fazu u maju 1994. godine, ali se značajno razvio u godinama poslije rata. Ubrzo je, 1995., s radom počela i iranska televizija, kao dio IRIB-a, pod imenom Sahar Balkan TV na bosanskom jeziku, koja djeluje i danas, dok je radijski program ugašen. Osim na vlastitim digitalnim platformama, Sahar Balkan TV program emitira i na lokalnoj televiziji TV Vogošća u Sarajevu u dnevnom terminu u trajanju od nekoliko sati.