Midžić za "Avaz": Kulturno naslijeđe važan resurs za razvoj i turizam USK

Zavod za kulturno naslijeđe Unsko-sanskog kantona suočava se s nizom izazova, ali i realizuje važne projekte usmjerene na očuvanje i promociju kulturne baštine, istaknula je direktorica Midhada Midžić.

Razgovarali smo s direktoricom Zavoda za kulturno naslijeđe Unsko-sanskog kantona, Midhadom Midžić, o viziji rada, izazovima i planovima ove ustanove.

Vizija i pravci djelovanja

- Vizija Zavoda u narednim godinama temelji se na sistematskom očuvanju, valorizaciji i promociji kulturnog naslijeđa kao ključnog dijela identiteta Unsko-sanskog kantona. Fokus je na zaštiti kulturnih dobara, njihovoj restauraciji i integraciji u razvoj kulturnog turizma, uz kontinuiranu edukaciju javnosti i jačanje svijesti o značaju kulturnog naslijeđa - kazala je Midžić.

Govoreći o izazovima, ističe da ih je više.

- Najveći izazovi s kojima se Zavod susreće jesu nedostatak finansijskih sredstava, kao i nedovoljna stručnost kadra, ali isto tako možda čak i veći problem predstavlja složen administrativni i pravni sistem u BiH, pritisak urbanizacije i neplanske gradnje, kao i još uvijek nedovoljna svijest javnosti o značaju zaštite kulturnih dobara. Ovi izazovi su karakteristični za institucije koje djeluju u oblasti kulturnog naslijeđa, gdje je zaštita često u sukobu s razvojnim interesima - navela je.

Projekti u fokusu

Kada je riječ o projektima, direktorica Midžić izdvaja nekoliko ključnih aktivnosti.

- Najznačajniji projekti koje Zavod trenutno realizuje i koji su u planu ove godine jesu hitna sanacija krovišta na Starom gradu u Velikoj Kladuši, koji je oštećen usljed požara 2023. godine, revitalizacija nacionalnog spomenika zgrade II zasjedanja ZAVNOBiH-a u Sanskom Mostu, za koji je Zavod obezbijedio glavni i izvedbeni projekat, kao i reviziju od ovlaštenih projektantskih kuća, a procedura pribavljanja dozvole za građenje je u toku kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te sanacija krovišta i stepeništa nacionalnog spomenika Turbe–Mauzolej u Bihaću. To su samo neki od projekata koji će u 2026. godini biti u fokusu ove ustanove - ističe.

Dodaje i jedan važan segment promocije nematerijalne baštine:

- Zatim bih još spomenula i promociju uvrštavanja "masnice" kao tradicionalnog krajiškog jela na Otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine, koju vodi Federalno ministarstvo kulture i sporta, a koju planiramo upriličiti na nekoj od lokacija koje predstavljaju značajno kulturno dobro na području Unsko-sanskog kantona, s ciljem upoznavanja javnosti.

Saradnja s lokalnim zajednicama

- Zavod ima dobru saradnju s lokalnim zajednicama u smislu finansijske podrške projektima koji se realiziraju na području određenog grada ili općine. Implementacijom projekata u lokalnim zajednicama Zavod direktno doprinosi razvoju ekonomskih mogućnosti, kao i širenju svijesti o značaju kulturnog naslijeđa za razvoj, što u konačnici jača kolektivni identitet zajednice - kaže Midžić.

Govoreći o digitalizaciji, naglašava da je to jedan od važnih koraka.