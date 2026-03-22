Dodik: "Konaković je luzer i koristan idiot koji ruši BiH, podržat ću ga u tome"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je za RTRS "da je Elmedin Konaković luzer i da ne želi da komentariše njegove izjave u kojima od EU traži da se obračunaju sa ruskim snagama u BiH".

- Dugo ne komentarišem tog luzera. On nije nikakav ministar, ali je koristan. Korisni idiot. On pokazuje kako BiH ne može da uspije - rekao je.

Kazao je da se na državnoj poziciji ne mogu promovisati stavovi samo svoje političke partije ili svog naroda, ne uvažavajući druge narode, zaobilazeći Predsjedništvo BiH; jer se u suprotnom "ruši BiH".

- Odnosi u BiH nikada nisu bili gori. Sve ide ka tome da će se sve završiti mirnim raspadom. Dino Konaković je najkorisniji za to. Podržat ću ga, on uspješno ruši BiH. On je majstor onoga što mi mislimo da treba da bude. On je dobar muslimanski šovinista koji sve to gleda kroz tu prizmu. Oni bi komandovali snagama u BiH, komandovali bi NATO. Šta me briga kako oni žive u tom ćumezu u Sarajevu. Ko napada Republiku Srpsku on je za mene neprijatelj i s njim se obračunavam – rekao je Dodik.

On poručuje da su u Sarajevu "patološki usmjereni ka tome da sruše srpski narod i da ga podrede".

– Bez obzira na komoditet naših ljudi koji sjede po kafićima i ispijaju kafu i misle da je to najveće dostignuće u BiH i nisu spremni ni za intelektualnu borbu oko svega toga, ja sam ipak izabrani čovjek od svoje partije da vodim politiku koja je na temeljima odbrane RS – rekao je Dodik u programu RTRS-a.

On se osvrnuo i na izjave Denisa Bećirovića da je BiH za NATO.

– Nismo za NATO, laže. Pregovarali smo, tamo piše da mjere ne prejudiciraju članstvo. Da bi pristupili treba odluka. Nema te odluke. Ima neko pismo u kojem stoji da smo spremni da radimo, to ne znači ništa. Samo NATO kaže da ne prejudicira i kaže da se dogovore – poručuje Dodik.