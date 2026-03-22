Ambasadorica Palestine u BiH Silvija Abu Laban za "Avaz": Ovo je opasan period za Bliski istok, mir nije samo odsustvo rata

Silvija Abu Laban (Sylvia) krajem januara ove godine preuzela je dužnost ambasadorice Države Palestine u Bosni i Hercegovini, a u intervjuu za „Avaz“ govorila je o prvim utiscima, planovima, situaciji u Palestini i na Bliskom istoku, ali i privatnom životu.

Prije svega, dobro došli u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Kako se osjećate ovdje i kakvi su Vaši prvi utisci o Bosni i Hercegovini i njenim građanima otkako ste preuzeli dužnost ambasadorice?

- Od prvog dana u Sarajevu osjetila sam toplinu, iskrenost i ljudsku bliskost. To nije samo utisak jednog diplomate koji dolazi u novu zemlju, nego osjećaj da dolazite među ljude koji razumiju vrijednost dostojanstva, sjećanja i otpornosti. U Bosni i Hercegovini sam prepoznala društvo koje je prošlo kroz teška iskustva, ali je sačuvalo svoju ljudskost i otvorenost. Upravo zato se ovdje osjećam veoma prirodno i s poštovanjem prema ovom narodu i njegovoj historiji.

Kako vidite svoju diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini i koji su Vaši prioriteti tokom mandata? U kojim oblastima vidite najveći potencijal za unapređenje saradnje između naših zemalja?

- Svoju diplomatsku misiju vidim kao spoj političke odgovornosti i ljudskog povezivanja. Moj prioritet je da dodatno ojačamo političke odnose između Palestine i Bosne i Hercegovine, ali i da otvorimo širi prostor za konkretnu saradnju u oblastima obrazovanja, kulture, rada s mladima, položaja žena i institucionalnog dijaloga. Vjerujem da istinski snažni odnosi među državama ne nastaju samo kroz zvanične sastanke, nego i kroz povjerenje među ljudima, institucijama i društvima. Upravo tu vidim veliki prostor za dalje približavanje naših naroda.

Prijateljski politički odnosi

Politički odnosi između naših zemalja su dugo prijateljski. Kako planirate dodatno razvijati saradnju na ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu i koje su to konkretne inicijative ili projekti koje ćete pokrenuti?

- Mislim da je sada važno da se prijateljski politički odnosi pretoče u još vidljiviju i sadržajniju saradnju. Na kulturnom planu vidim prostor za zajedničke događaje, umjetničke susrete i projekte koji približavaju identitet i naslijeđe naših naroda. U obrazovanju postoji mogućnost jačanja kontakata između univerziteta, akademskih institucija i mladih. Kada je riječ o ekonomiji, vjerujem da se kroz institucionalne kontakte i dijalog poslovnih zajednica mogu postepeno otvoriti nove mogućnosti saradnje. Naš cilj treba biti da prijateljstvo dobije i svoju praktičnu dimenziju. U narednom periodu želim staviti poseban akcenat na inicijative koje približavaju Palestinu bosanskohercegovačkoj javnosti na dublji i potpuniji način. Važno mi je da se Palestina vidi ne samo kroz patnju i svakodnevne izazove, nego i kroz svoju kulturu, obrazovanje, kreativnost i snagu društva. Zato planiramo aktivnosti koje uključuju kulturnu saradnju, susrete s mladima, akademski dijalog i jačanje komunikacije s različitim društvenim akterima. Vjerujem da upravo takvi susreti stvaraju trajne veze među narodima.

Teška i bolna situacija

Kakva je trenutna situacija u Palestini?

- Situacija u Palestini je izuzetno teška i bolna. Palestinski narod se svakodnevno suočava s ogromnim humanitarnim, političkim i sigurnosnim pritiscima. U Gazi je ljudska patnja dostigla dramatične razmjere, dok se na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, nastavljaju pritisci koji otežavaju svakodnevni život ljudi, njihovu slobodu kretanja, sigurnost i pravo na dostojanstven život. Ipak, uprkos svemu, palestinski narod ostaje duboko vezan za svoju zemlju, svoj identitet i svoje legitimno pravo na slobodu i pravdu.

Koliko Vam znači podrška građana Bosne i Hercegovine?

- Ta podrška za nas ima veliku moralnu i ljudsku vrijednost. Kada podrška dolazi od naroda koji poznaje težinu gubitka, opsade, boli i borbe za dostojanstvo, ona ima posebnu dubinu i iskrenost. Građani Bosne i Hercegovine ne gledaju na Palestinu samo kao na daleku vijest iz svijeta, nego je često osjećaju srcem i ljudskim iskustvom. Za palestinski narod je važno da zna da nije sam, i da u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji razumiju da pravda, dostojanstvo i ljudska prava ne smiju biti selektivni.

Situacija na Bliskom istoku

Kako gledate na trenutnu situaciju na Bliskom istoku i kakvu bi ulogu međunarodna zajednica trebala imati u postizanju trajnog mira?

- Bliski istok prolazi kroz izuzetno osjetljiv i opasan period. Ono što danas vidimo jasno pokazuje da ne može biti stabilnosti bez pravde, niti trajnog mira bez poštivanja međunarodnog prava. Međunarodna zajednica mora djelovati ozbiljnije, odgovornije i dosljednije – ne samo kroz izjave, već kroz stvarne korake koji štite civile, zaustavljaju nasilje i otvaraju put ka pravednom političkom rješenju. Mir nije samo odsustvo rata; mir podrazumijeva pravo ljudi da žive slobodno, sigurno i dostojanstveno. Bez toga, svaka stabilnost ostaje privremena i krhka.

Profesionalni put

Šta Vas je motivisalo da se angažujete u društvenom radu, aktivizmu i diplomatiji?

- Moj put je od početka bio vezan za rad s ljudima i za vjerovanje da javna odgovornost mora imati i ljudsku dimenziju. Društveni angažman me naučio da su obrazovanje, osnaživanje žena, rad s mladima i služenje zajednici jednako važni kao i politički rad. Diplomatiju zato ne doživljavam kao nešto odvojeno od tog puta, nego kao njegov prirodni nastavak. Za mene je diplomatija način da predstavljam svoj narod dostojanstveno, istinito i s punom sviješću o odgovornosti koju nosim. Svoj profesionalni put vidim kao put kontinuiranog rada, učenja i posvećenosti, a ovu dužnost kao veliku čast i još veću odgovornost.

Slobodno vrijeme

Kada niste zauzeti diplomatskim obavezama, kako najradije provodite svoje slobodno vrijeme?

- Kada nisam zauzeta službenim obavezama, volim čitati, razmišljati, upoznavati ljude i osluškivati duh mjesta u kojem živim. Vjerujem da se zemlja najbolje upoznaje ne samo kroz zvanične susrete, nego i kroz njene ulice, običaje, razgovore i svakodnevni život. Ono što me u Bosni i Hercegovini posebno dojmilo jeste spoj dostojanstva, topline i duboke povezanosti s tradicijom i sjećanjem. Ovdje sam osjetila snažno poštovanje prema historiji, porodici, vjeri i ljudskim odnosima, i upravo to ovoj zemlji daje posebnu ljepotu i dubinu.