Petigru: Negiranje genocida u BiH se nastavlja uz gotovo potpunu nekažnjivost

Profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Southern Connecticut te član Upravnog odbora Programa studija genocida Univerziteta Yale David Pettigrew upozorio je da se negiranje genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nastavljaju uprkos zakonskim izmjenama iz 2021. godine, uz gotovo potpunu nekažnjivost.

Na današnjoj pres-konferenciji u oganizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" istakao je da su takve pojave "uvreda suštini utvrđenoj sudskim presudama, retraumatizacija preživjelih i prijetnja da bi se zločini mogli ponoviti".

Pettigrew je podsjetio da Krivični zakon BiH negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca tretira kao poticanje na nasilje i mržnju, odnosno kao oblike govora mržnje.

Upozorio je da je nedjelovanje Tužilaštva BiH doprinijelo eskalaciji govora mržnje i negiranja zločina, ocijenivši da situacija postaje sve ozbiljnija.

Kao primjere naveo je izostanak krivičnog gonjenja zbog ploča i murala posvećenih Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske (RS) osuđenom za genocid, kao i, kako tvrdi, zbog upornog negiranja genocida u Srebrenici i izjava lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Ukinute sankcije

- Umjesto da bude krivično gonjen, Dodiku su nedavno ukinute sankcije te je pratio delegaciju iz Republike Srpske u Washington, gdje je, čini se, imao aktivnu ulogu u lobiranju - naveo je Pettigrew.

Dodao je da lobističke aktivnosti u Washingtonu, po njegovoj ocjeni, generiraju podršku secesionističkim politikama, ukazujući i na medijske narative koji BiH prikazuju kao sigurnosnu prijetnju.

Profesor Pettigrew napomenuo je i da je u nedavnom članku nekadašnjeg američkog zvaničnika u više misijskih struktura Maxa Primorca, pod naslovom "Islamistička država na granici EU?", BiH neopravdano prikazana kao novonastajuća prijetnja NATO-u na njegovom južnom krilu. Po Pettigrewu, tvrdnja autora da je "Sarajevo postalo muslimanski grad" predstavlja krajnje pojednostavljenu i netočnu interpretaciju stvarnog stanja u zemlji.

- Ovakve i slične izjave treba najoštrije osuditi i procesuirati jer demoniziraju Bošnjake, potiču na mržnju i dovode ih u opasnost od progona i nasilja - naglasio je.

Upozorio je i na, kako je naveo, jačanje nacionalističke retorike kroz javne događaje koji evociraju ideologije iz 1990-ih, uključujući koncerte hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i okupljanja Ravnogorskog pokreta u Višegradu u čast osuđenog ratnog zločinca i saradnika okupatora u Drugom svjetskom ratu Draže Mihailovića.

Posebno je ukazao na promociju hotela Vilina Vlas u Višegradu kao turističke destinacije, ocijenivši to "novim vrhuncem izopačenosti", podsjećajući da su na toj lokaciji tokom rata počinjeni teški zločini nad bošnjačkim ženama i djevojčicama.

Pettigrew smatra da su nedjelovanje Tužilaštva BiH i Ureda visokog predstavnika u BiH doprinijeli eskalaciji negiranja genocida, veličanja ratnih zločinaca i etnonacionalističke retorike.

Patologija nekažnjivosti

- Sada je neophodno oduprijeti se ovoj patologiji nekažnjivosti krivičnim gonjenjem i inicijativama tranzicijske pravde koje za cilj imaju transformaciju kulture za buduće generacije - poručio je.

Profesor David Pettigrew naglašava da takve inicijative moraju garantirati pravo preživjelih da postave spomen-obilježja na mjestima gdje im je to dosad bilo zabranjeno, poput Doma kulture Pilica, Heliodroma, Kalinovika, Kravice i Prijedora. On također ističe da je važno osigurati uklanjanje ploča i murala koji veličaju osuđene ratne zločince, kao na primjer mural Ratka Mladića na ulazu u Kalinovik.

Naglasio je i potrebu da se preživjelima omogući podizanje spomen-obilježja na mjestima stradanja, kao i uklanjanje simbola koji veličaju osuđene ratne zločince.

- Ured visokog predstavnika mora poduzeti inicijative tranzicijske pravde da bi se potvrdila istina utvrđena sudskim presudama i osigurala pravednija budućnost u BiH - zaključio je Pettigrew, poručivši da "nema vremena za gubljenje".