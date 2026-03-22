Poslodavci iz RS traže da se zaustave blokade granica: Ovo je bezakonje, udara se na ekonomsku stabilnost

Bezakonje na granicama mora biti momentalno zaustavljeno. Blokada granica i protest prevoznika predstavljaju direktan napad na ekonomsku stabilnost Republike Srpske i prijetnju normalnom funkcionisanju društva. Ovo više nije pitanje sektorskog nezadovoljstva - ovo je pitanje opstanka privrede i sigurnosti građana, poručeno je iz Unije poslodavaca RS.

- Zatvorene granice znače zaustavljenu proizvodnju, prekinut izvoz i hiljade radnih mjesta dovedenih u opasnost. Ugrožen je opstanak kompanija koje su decenijama osvajale najzahtjevnija strana tržišta. Najmanje 20.000 radnika u prerađivačkoj industriji već trpi posljedice. Privreda ne može disati bez prohodnih granica.

Blokadom se prekida snabdijevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama, hranom i energentima. Nijedan interes, ma koliko bio opravdan, ne daje pravo da se ugrožavaju životi ljudi, egzistencija porodica i stabilnost čitavog ekonomskog sistema.

Vlada Republike Srpske je pokušala rješenja kroz dijalog. Vrijeme razgovora je potrošeno. Sada je trenutak za hitnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija kako bi se spriječila potpuna paraliza zemlje. Privreda Republike Srpske ne smije biti talac blokada i pritisaka pojedinih interesnih grupa. Obaveza vlasti je jasna - obezbijediti prohodnost puteva, nesmetan rad institucija i normalan život građana, svim zakonom dozvoljenim sredstvima.

Kao poslodavci, iscrpili smo sve mogućnosti da zahtjevi prevoznika budu ispunjeni. Bez jakog transportnog sektora nema ni konkurentnog izvoza - ali blokade granica su crvena linija. Ako proizvodnja i izvoz stanu, posljedice će biti razorne. Milionski penali zbog neisporučene robe, raskinuti ugovori i gašenje radnih mjesta postaće realnost. U uslovima energetske krize i globalne nestabilnosti, mnoge kompanije takav udar neće preživjeti.

Neprihvatljivo je da privredu blokiraju oni koji upravo od te iste privrede žive. Kompanije koje su rasle zahvaljujući saradnji sa domaćim poslodavcima sada tim istim poslodavcima zatvaraju puteve i nanose ogromnu štetu. Šteta izazvana blokadom mjerit će se stotinama miliona konvertibilnih maraka. To je udar koji privreda ne može podnijeti. Vlada Republike Srpske i nadležne institucije na nivou Bosne i Hercegovine moraju odmah preuzeti odgovornost i spriječiti blokade, kao što je to odlučno učinila Vlada Crne Gore zabranivši proteste prevoznika u zonama graničnih prelaza.

Ukoliko se blokade nastave, poslodavci će, zajedno sa radnicima, biti primorani da zaštite pravo na rad - izlaskom na proteste i blokadom unutrašnjeg saobraćaja i institucija, sve dok se ne obezbijedi nesmetan protok robe preko granica. Poruka je jasna: niko nema pravo da zaustavi privredu. Vlasti moraju reagovati odmah. Svako odugovlačenje proizvodi štetu koja će se godinama sanirati - prenosi "Unija poslodavaca Republike Srpske".