Kako građani postaju žrtve prevara na internetu: Čuvajte CVV, mogu vam ukrasti novac i lične podatke

U eri digitalnih tehnologija sve više svakodnevnih aktivnosti obavljamo putem interneta, od komunikacije i kupovine do bankarskih usluga. Ipak, upravo ta pogodnost otvara prostor i za različite oblike sajber prevara u kojima građani mogu izgubiti novac ili osjetljive lične podatke.

Stručnjaci upozoravaju da kriminalci sve češće koriste lažne poruke, e-mailove i web-stranice kako bi prevarili korisnike. Jedna od najčešćih metoda je takozvani „phishing“, odnosno slanje poruka koje izgledaju kao da dolaze iz banke, pošte ili neke poznate kompanije. U tim porukama građani se pozivaju da unesu svoje lozinke, broj kartice ili druge lične podatke, koji potom završavaju u rukama prevaranata.

Ugrožene stare osobe

Pored toga, sve su češće prevare putem društvenih mreža, gdje se građanima nude lažne nagradne igre, investicije ili povoljne kupovine. Nakon što korisnici ostave svoje podatke ili uplate novac, prevaranti nestaju bez traga. Posebno su ugroženi stariji građani i oni koji nisu dovoljno upoznati s načinom funkcionisanja digitalnih platformi.

Stručnjak za sajber sigurnost Hadžib Salkić upozorava da sve veći broj prijavljenih slučajeva pokazuje da su finansijske prevare putem društvenih mreža postale jedan od najraširenijih oblika sajber kriminala.