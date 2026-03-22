Halil Čengić za "Avaz" tvrdi: Kovačević pregovarao o kupovini Telemacha bez znanja vlasnika

Sjednica Skupštine BH Telecoma, na kojoj bi se trebalo raspravljati o potencijalnoj kupovini Telemacha, odgođena je, potvrdio je za "Avaz" Halil Čengić, jedan od malih dioničara BH Telecma. Čengić tvrdi da su uprava i menadžment ulazili u ozbiljne pregovore bez saglasnosti vlasnika, te da su čak stvorene i potencijalne finansijske obaveze u iznosu od 50 miliona KM.

Prekršen osnovni princip

Čengić upozorava da je u cijelom procesu prekršen osnovni princip upravljanja dioničkim društvom – da o ključnim odlukama mora odlučivati Skupština kao organ vlasnika.

– Vlasnici su dioničari i njihova volja se izražava isključivo kroz Skupštinu. Samo Skupština može odlučiti da li postoji namjera kupovine ili ulaganja ove veličine – kaže Čengić.

Prema njegovim riječima, uprava BH Telecoma je, uprkos tome, već vodila intenzivne kontakte sa predstavnicima Telemacha i angažovanim konsultantima.

– Svi ti kontakti su vođeni bez formalne odluke vlasnika. To je problematično i pravno i upravljački – ističe on.

Posebno spornim smatra tvrdnje koje su se pojavile u javnosti da je već kreirana potencijalna obaveza od čak 50 miliona KM, što bi moglo predstavljati odštetu ili izgubljenu dobit u slučaju da posao propadne.

– Niko ne može stvarati takve obaveze bez prethodne odluke vlasnika. Ne može se ni pregovarati o transakciji te veličine bez jasnog mandata – naglašava Čengić.

On podsjeća da su ovlaštenja menadžmenta ograničena, dok odluke o velikim ulaganjima mora donijeti Skupština društva.

– Tačni procenti ovlaštenja su definisani statutom, ali je suština jasna: ovakav posao ne može se voditi bez odluke vlasnika. Skupština nikada nije raspravljala o ovome – tvrdi Čengić.

Dodatna zabrinutost

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su, prema njegovim riječima, već pripremani i konkretni dokumenti vezani za transakciju.

– Gledao sam dokumente koji uključuju i potencijalne hipoteke na imovinu. To znači da je proces već bio duboko odmakao – kaže on.

Nominalni kapital BH Telecoma, podsjeća, iznosi oko 630 miliona KM, što dodatno naglašava težinu odluke o eventualnoj kupovini.

Čengić smatra da cijeli slučaj zaslužuje i institucionalnu reakciju.

– Ovo je već pitanje za javnog pravobranioca, jer se radi o zaštiti državne imovine. Ako su obaveze preuzimane bez odluke vlasnika, to mora biti predmet ozbiljne provjere – poručuje.

Odgađanje sjednice Skupštine, prema njegovom mišljenju, dodatno potvrđuje da procedura nije bila ispoštovana.

– Da su mogli zakonito završiti posao bez vlasnika, ne bi sada čekali Skupštinu. Upravo to pokazuje da su i ranije aktivnosti bile sporne – zaključuje Čengić.