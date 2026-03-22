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BIHAMK

Velike gužve na granicama: Putnici čekaju satima na prijelazima između BiH i Hrvatske

Velike su gužve i višesatna čekanja na putevima koji vode ka graničnim prijelazima na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu Bosne i Hercegovine

Velike gužve na granicama - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

22.3.2026

Velike su gužve i višesatna čekanja na putevima koji vode ka graničnim prijelazima na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu Bosne i Hercegovine zbog bajramskih praznika i neradnih dana, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez.

Kako navodi BIHAMK, satima se čeka na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Brčko.

Na ostalim graničnim prijelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali zadržavanja trenutno traju do 30 minuta.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje - Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (dionica od 19 kilometara makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever - Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad - Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac - Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza, a u funkciji su alternativni pravci.

# GRANIČNI PRIJELAZI
# GUŽVE
# BIHAMK
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