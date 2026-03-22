Trivić: SNSD će gurnuti svoj narod u siromaštvo ako sutra blokira rad Doma naroda Parlamenta BiH

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić upozorila je SNSD-ovce da će eventualnom blokadom rada Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dodatno gurnuti narod u siromaštvo jer cijene goriva diktiraju i sve ostale cijene.

- Ukoliko sutra delegati SNSD-a u Domu naroda budu blokirali rad ovog doma, kao što to čine unazad već godinu i po dana, te ne dozvole glasanje za odluku kojom bi se snizile ili privremeno ukinule akcize na gorivo, bit će to direktan udar na građane i privredu Srpske - poručila je.

Trivić kaže da smanjenje akciza na gorivo ne bi samo učinilo gorivo jeftinijim nego bi i onemogućilo rast i divljanje svih drugih cijena, jer mnogi u lancu svoja poskupljenja pravdaju upravo visokom cijenom goriva.

- Dok sve zemlje u okruženju, posebno Srbija, primjenjuje niz mjera kako bi ublažila udare visokih cijena na svoje građane, te kako bi pomogla privredu, posebno poljoprivredne proizvođače, samo se u Republici Srpskoj vlast ućutala na ovu temu i ne daju apsolutno nikakav odgovor zašto ništa konkretno nije učinjeno za građane i privredu kako bi se ublažili negativni efekti posljednje krize izazvane ratom u Iranu - navela je.

Trivić smatra da je sutra jedinstvena prilika za SNSD-ovce da učine nešto korisno za narod.

- Ukoliko propuste tu priliku sutra, jer cijene goriva diktiraju i sve druge cijene, bit će jasno po ko zna koji put da se SNSD bavi isključivo populističkim, ili bolje rečeno lovačkim pričama o velikim pobjedama koje su ostvarili za Srpsku na spoljnopolitičkom planu, dok svoj sopstveni narod guraju u siromaštvo. Biće jasno da je SNSD baš briga kako će narod izmoći silna poskupljenja jer klika okupljena oko SNSD-a sigurno ne pati od takvih problema - zaključila je Trivić.