Dugalija prvi put detaljno o istrazi tramvajske nesreće: "Nismo našli ugovor o održavanju kamera"

Meliha Dugalija, glavna kantonalna tužiteljica, otkrila je u emisiji Istraga sedmice na Hayat televiziji kod Avde Avdića da video kamere u tramvajima nisu ispravno funkcionisale te da Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije pronašlo ugovor o održavanju tih sistema. Izjave su dio prve detaljne javne informacije o napretku istrage tramvajske nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene.

Dugalija je naglasila da je istraga, iako u toku već mjesec i po, izuzetno složena. Izdate su naredbe za mehaničko i elektroenergetsko vještačenje kao prva faza, nakon koje slijedi saobraćajno vještačenje. Svaki vještački tim proširen je s jednog na dva eksperta, a pribavljena je opsežna dokumentacija i saslušan velik broj svjedoka.

Dugalija je pojasnila okolnosti oko nedostajućeg video zapisa iz tramvaja koji je iskočio iz šina. Hard disk je izuzet odmah tokom uviđaja i proslijeđen MUP-u Kantona Sarajevo, ali snimak dana nesreće nije postojao. Kako bi provjerili radi li se o izolovanom slučaju, tužilaštvo je izuzelo hard diskove iz šest tramvaja sličnog tipa.

- Od šest izuzetih hard diskova u dva uopšte nismo mogli ništa očitati, a u preostala četiri ne postoji potreban kontinuitet snimanja - rekla je Dugalija, dodajući da to nije vezano samo za tramvaj koji je doživio nesreću. Istraga je potom usmjerena na utvrđivanje ko je bio nadležan za nadzor nad sistemom snimanja, ali ugovor o održavanju tih sistema do sada nije pronađen.

Dugalija je najavila i mogućnost proširenja istrage: ukoliko se utvrde koruptivne radnje ili finansijski cenzus zahtijeva uključenje posebnog odjela Tužilaštva FBiH poznatijeg kao POSKOK, nadležnost će biti prenesena na taj odjel. Istraga trenutno obuhvata tehnički pregled tramvaja, redovno servisiranje, ali i medijske objave o reklamiranju određenih vrsta tramvaja.