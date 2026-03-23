Veliki broj policije na graničnom prijelazu Gradiška uoči današnje blokade prijevoznika

Od ranog jutra zabilježene su gužve na ovom graničnom prijelazu i prije blokade prijevoznika koja će biti danas. Stotine kamiona danas će blokirati granicu sa Hrvatskom.

Veliki broj policijskih patrola i službenika nalazi se na graničnom prijelazu Gradiška, javlja reporter „Avaza“.

Prijevoznici iz BiH sa gotovo 1.000 vozila za danas su najavili proteste na graničnim prijelazima.

Tokom prvih 72 sata protesta bit će omogućen ulazak kamiona u BiH, kako bi se omogućio povratak prijevoznika koji su na terenu. Po isteku tog roka, prema najavama prijevoznika, bit će blokiran kompletan teretni saobraćaj, izuzev pošiljki za medicinske, potrebe vojske ili transporta žive stoke.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima RS danas odvijao nesmetano i bez zastoja, saopćio je sinoć MUP RS.

- U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prijevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prijevoz roba i usluga. Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima - navodi se u saopćenju, objavljenom sinoć.

Kako javlja repoter "Avaza" sa lica mjesta, MUP RS je na jednom parkingu blokirao izlaz gdje je parkirano deset kamiona.

Kako saznajemo sa terena, njima nije dozvoljen prilazak graničnom prijelazu.

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