Duge kolone vozila na nekoliko graničnih prijelaza, najavljeni protesti prijevoznika

Nakon praznika i velikih gužvi na granicama koje su obilježile kraj vikenda, ovoga jutra očekujemo pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima, poručuju iz BIHAMK-a.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Prijevoznici su za danas najavili proteste na graničnim prijelazima, što ne bi trebalo direktno utjecati na putnički saobraćaj. Za dodatne informacije pozovite naš dežurni broj 1325 ili pratite našu web stranicu bihamk.ba.

Zabrana kretanja

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina.

Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore 00-24 sata.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Obustava saobraćaja

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prijelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.