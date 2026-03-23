Video / Desetine kamiona u koloni spremni za blokadu graničnog prelaza Gradiška

Prijevoznici iz BiH, sa skoro 1.000 vozila, najavili su blokadu ovog ključnog graničnog prijelaza prema Hrvatskoj.

Na graničnom prijelazu Gradiška situacija postaje napeta, jer desetine kamiona u koloni čekaju na početak protestne blokade.

Fotoreporter „Avaza“ izvještava da je na terenu prisutan veliki broj policijskih službenika MUP-a RS, koji osiguravaju područje.

Kamioni su parkirani na parkingu u blizini graničnog prijelaza, a vozačima je onemogućen prolaz.

MUP RS sinoć je saopćio da će poduzeti sve mjere kako bi saobraćaj na putevima Republike Srpske danas tekao nesmetano.

Podsjećamo, prema izvještaju BIHAMK-a od jutros, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.