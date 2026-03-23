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DOM NARODA

Izmjene zakona o plaćama prva tačka dnevnog reda: Predstavnici sindikata dolaze na sjednicu

Usvajanje izmjena ovog zakona jedan je od zahtjeva sindikata prije protesta najavljenih za 31. mart

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.3.2026

Na sjednici zakazanoj za 11 sati Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati i prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Raspravu će se posebnom pažnjom pratiti u sindikatima uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama.

- Iako smo na vrijeme uputili dopis za prisustvo sjednici Doma naroda, a s obzirom na samu važnost sjednice i tačku dnevnog reda koja se odnosi na raspravu oko izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je predviđena retroaktivna isplata svih davanja bez obzira kada se budžet institucija BiH usvoji, odgovor nismo dobili. Bez obzira na to, rukovodstva reprezentativnih sindikata će se pojaviti na zakazanoj sjednici da bismo vidjeli zbog čega eventualno ova tačka koja je u dnevnom redu navedena kao prva, ne bi bila predmet rasprave s argumentima. Politička prepucavanja oko samog dnevnog reda i njegove eventualne dopune nas ne zanimaju, jer smatramo ovo jednim od krucijalnih pitanja za našu egzistenciju - navode iz Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Faksimil dokumenta. Avaz

Usvajanje izmjena ovog zakona jedan je od zahtjeva sindikata prije protesta najavljenih za 31. mart.

# DOM NARODA PSBIH
# SJEDNICA
# SINDIKAT
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