Snimak dronom / Pogledajte radove na autoputu u Doboju koji bi se trebao spojiti sa autoputem iz FBIH

I dok je u Federaciji BiH otvoreno više gradilišta s ciljem da kompletno područje od Sarajeva do Doboj Juga bude povezano, u isto vrijeme teku radovi i u RS.

Autoputem je povezano područje od Doboja do Bosanske Gradiške, no ostalo je da se finalizira dionica od Doboja koja će se naslanjati na dionicu iz FBiH Medakovo-Putnikovo Brdo, koja je također u završnoj fazi.

Tako je plan da kroz nekoliko godina Sarajevo u potpunosti bude povezano sa Zagrebom autoputem.

"Avazov" reporter je snimio dronom radove na već spomenutoj dionici od Doboja prema Doboj Jugu. Kako izgledaju radovi, pogledajte na snimku u videoprilogu na početku teksta.

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