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Snimak dronom / Pogledajte radove na autoputu u Doboju koji bi se trebao spojiti sa autoputem iz FBIH

Autoputem je povezano područje od Doboja do Bosanske Gradiške, no ostalo je da se finalizira dionica od Doboja koja će se naslanjati na dionicu iz FBiH Medakovo-Putnikovo Brdo, koja je također u završnoj fazi

Radovi na autoputu. Avaz

Piše: Evelin Trako

23.3.2026

I dok je u Federaciji BiH otvoreno više gradilišta s ciljem da kompletno područje od Sarajeva do Doboj Juga bude povezano, u isto vrijeme teku radovi i u RS.

Autoputem je povezano područje od Doboja do Bosanske Gradiške, no ostalo je da se finalizira dionica od Doboja koja će se naslanjati na dionicu iz FBiH Medakovo-Putnikovo Brdo, koja je također u završnoj fazi.

Tako je plan da kroz nekoliko godina Sarajevo u potpunosti bude povezano sa Zagrebom autoputem.

"Avazov" reporter je snimio dronom radove na već spomenutoj dionici od Doboja prema Doboj Jugu. Kako izgledaju radovi, pogledajte na snimku u videoprilogu na početku teksta.

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# DOBOJ
# AUTOPUT
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