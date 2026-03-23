Igor Beben za „Avaz“: Uvoz goriva neće biti blokiran, kamioni povučeni s graničnih prijelaza prema Srbiji

Protesti i najavljene blokade teretnog saobraćaja na granicama BiH samo djelimično su uspjele, nakon zabrana od strane pojedinih policijskih agencija. Potvrdio je to za „Avaz“ predsjednik Udruženja drumskih prijevoznika RS i član konzorcijuma Logistika BiH, Igor Beben, koji kaže da je na jednom broju graničnih prijelaza izvoz zaustavljen, dok je za uvoz roba ranije dat rok od 72 sata, kako bi vozači koji su na putu imali mogućnost da se vrate u BiH i priključe protestima.

Predstavnici Konzorcijuma Logistika BiH danas su imali sastanak s premijerom RS Savom Minićem.

- Iznijeli smo dosta stavki gdje premijer navodno nije bio upoznat. Daje nam maksimalnu podršku, s tim da insistira da se gorivo mora pustiti. O tome ćemo danas, na plenumu u Matuzićima u 14 sati, razgovarati, da ta vrsta robe bude izuzeta i puštena za naše građane BiH. Zaključak je da se protesti nastavljaju. U srijedu ćemo pozvati predstavnike vlada RS, FBiH i Vijeća ministara na sastanak u Gradišci, da se pozovu i predstavnici Vlade Hrvatske i da nađemo rješenje za pravilo 90/180 dana. Zahtijevaćemo da se odazovu na sastanak. Ako se neko ne odazove, mi smo spremni iz konzorcijuma poslati 200 kamiona na te institucije. Nije da prijetimo, ali ih moramo dozvati pameti – kaže Beben.

Dogovoreno je i da kamioni s nekoliko prijelaza prema Srbiji, preko koje izvoz prema EU teče bez problema, budu povučene. Na sastanku je bilo riječi i o brojnim drugim problemima prijevoznika. Najavljeno je da će se konačno uskladiti radno vrijeme fitosanitarnih inspekcija s carinskim službama, jer u danima vikenda i praznika njihovi neradni dani bili su veliki problem transportu roba.