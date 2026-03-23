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GODIŠNJICE

Radončić o Sidranu: Država i društvo su znali da prema njemu budu nepravedni

Od 15. oktobra 2009. godine, Avdin poklon ima počasno mjesto na zidu u mom kabinetu, rekao je

Radončić i Sidran. Avaz

S. S.

23.3.2026

Povodom dvije godine od smrti velikog pisca Abdulaha Sidrana na svom Instagram profilu reagirao je Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a i osnivač “Avaza” sa kojim je Sidran imao dugogodišnju suradnju.

- Nema više našeg velikog Avduke, prema kojem su naša država i društvo znali da budu nepravedni: danas se navršava dvije godine od odlaska našeg Abdulaha Sidrana, velikog pisca, velikog pjesnika, čovjeka koji je svojim stvaralaštvom ostavio izuzetno rijedak međunarodni pečat kreativnosti.

Bili smo prijatelji još prije rata, tokom cijelog rata u opkoljenom Sarajevu i, naravno, sve do njegove smrti. Danas ga s pravom slavimo svi, ali je bilo perioda kada su država i društvo u egzistencijalnom smislu bili vrlo nepravedni prema njemu.

Veliki i društveno odgovorni „Avaz“ ponekada je premoštavao te ne male probleme. I ova fotografija je nastala kao dokaz jednog napravljenog galantnog dogovora između nas dvojce. Nećemo o detaljima, ali hoćemo o Avdi. Znao je i poštovao znanje i uspjehe drugih. I, radovao im se.

Tako je bilo i u mom slučaju, kada mi je na poklon donio lijepo uramljenu svoju pjesmu, kao priznanje za moj graditeljski rad. Vrlo je kratka:

„Naš Gospodar

učini

da se sasuši

i ruka i duša

onog koji ruši

Obiljem

na Oba Svijeta

Naš Gospodar

nagradi

onog koji podiže

i gradi“

Abdulah Sidran 15.10.2009. godine „Avaz“

Od tog datuma, Avdin poklon ima počasno mjesto na zidu u mom kabinetu - naveo je Radončić.

# ABDULAH SIDRAN
# FAHRUDIN RADONČIĆ
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