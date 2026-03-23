Radončić o Sidranu: Država i društvo su znali da prema njemu budu nepravedni

Povodom dvije godine od smrti velikog pisca Abdulaha Sidrana na svom Instagram profilu reagirao je Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a i osnivač “Avaza” sa kojim je Sidran imao dugogodišnju suradnju.

- Nema više našeg velikog Avduke, prema kojem su naša država i društvo znali da budu nepravedni: danas se navršava dvije godine od odlaska našeg Abdulaha Sidrana, velikog pisca, velikog pjesnika, čovjeka koji je svojim stvaralaštvom ostavio izuzetno rijedak međunarodni pečat kreativnosti.

Bili smo prijatelji još prije rata, tokom cijelog rata u opkoljenom Sarajevu i, naravno, sve do njegove smrti. Danas ga s pravom slavimo svi, ali je bilo perioda kada su država i društvo u egzistencijalnom smislu bili vrlo nepravedni prema njemu.

Veliki i društveno odgovorni „Avaz“ ponekada je premoštavao te ne male probleme. I ova fotografija je nastala kao dokaz jednog napravljenog galantnog dogovora između nas dvojce. Nećemo o detaljima, ali hoćemo o Avdi. Znao je i poštovao znanje i uspjehe drugih. I, radovao im se.