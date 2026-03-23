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PREDSJEDNIK VLADE RS

Savo Minić: Vlada neće dozvoliti blokiranje granica, ali pristajemo na sastanak

Problem se mora riješiti, ne možemo dozvoliti prekid funkcionisanja privrede, kazao je

Savo Minić. RTRS

Dž. R.

23.3.2026

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da oni neće dozvoliti blokiranje granice. Također, navodi, da razumije inicijativu i prihvata poziv Konzorcijuma Logistika BiH za sastanak u srijedu.

- Gdje god bio sastanak, predstavnici Vlade će doći. Problem se mora riješiti, ne možemo dozvoliti prekid funkcionisanja privrede. Mislim da je bio dobar sastanak, apsolutno razumijem naše prevoznike i idemo u pravcu tog rješavanja - rekao je Minić.

On je poručio i da će se predstavnici SNSD-a na svim nivoima uključiti u rješavanje ovog problema i da imaju i prijedlog da se blokira status ulaska u EU dok se ne riješi problem prevoznika. Predstavnik Konzorcijuma Logistika Dino Durmić rekao je da je sastanak u Vladi RS bio konstruktivan i pozvao predstavnike Vlada FBiH, RS i kao Vijeće ministara da u srijedu održe sastanak.

- Sastanak je bio konstruktivan, radili smo na nekim tehničkim pitanjima gdje se premijer Srpske Savo Minić konkretno angažovao da se neki problemi koji su u njegovoj nadležnosti odmah rješavaju - naveo je Durmić.

Međutim, zaključeno je da su za većinu problema nadležne obje vlade i Vijeća ministra, prenosi ATV.

- Zato, pozivamo predstavnike vlade FBiH, Republike Srpske, kao i Savjet ministara da u srijedu održimo sastanak. Naš prijedlog je da to bude na GP Gradiška u 12.00 sati, ali prihvatamo i drugo mjesto sastanka. Predlažemo Gradišku, jer bi htjeli da Vijeće ministara inicira da na tom sastanku budu i predstavnici Vlade Hrvatske. Ukoliko se neka od institucija ne odazove na taj sastanak, primorani smo da proteste usmjerimo ka tim institucijama - poručio je Durmić.

# PRIJEVOZNICI
# GRANICE
# REPUBLIKA SRPSKA
# SAVO MINIĆ
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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