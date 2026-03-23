Savo Minić: Vlada neće dozvoliti blokiranje granica, ali pristajemo na sastanak

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da oni neće dozvoliti blokiranje granice. Također, navodi, da razumije inicijativu i prihvata poziv Konzorcijuma Logistika BiH za sastanak u srijedu.

- Gdje god bio sastanak, predstavnici Vlade će doći. Problem se mora riješiti, ne možemo dozvoliti prekid funkcionisanja privrede. Mislim da je bio dobar sastanak, apsolutno razumijem naše prevoznike i idemo u pravcu tog rješavanja - rekao je Minić.

On je poručio i da će se predstavnici SNSD-a na svim nivoima uključiti u rješavanje ovog problema i da imaju i prijedlog da se blokira status ulaska u EU dok se ne riješi problem prevoznika. Predstavnik Konzorcijuma Logistika Dino Durmić rekao je da je sastanak u Vladi RS bio konstruktivan i pozvao predstavnike Vlada FBiH, RS i kao Vijeće ministara da u srijedu održe sastanak.

- Sastanak je bio konstruktivan, radili smo na nekim tehničkim pitanjima gdje se premijer Srpske Savo Minić konkretno angažovao da se neki problemi koji su u njegovoj nadležnosti odmah rješavaju - naveo je Durmić.

Međutim, zaključeno je da su za većinu problema nadležne obje vlade i Vijeća ministra, prenosi ATV.

- Zato, pozivamo predstavnike vlade FBiH, Republike Srpske, kao i Savjet ministara da u srijedu održimo sastanak. Naš prijedlog je da to bude na GP Gradiška u 12.00 sati, ali prihvatamo i drugo mjesto sastanka. Predlažemo Gradišku, jer bi htjeli da Vijeće ministara inicira da na tom sastanku budu i predstavnici Vlade Hrvatske. Ukoliko se neka od institucija ne odazove na taj sastanak, primorani smo da proteste usmjerimo ka tim institucijama - poručio je Durmić.