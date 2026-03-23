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Direktor i suvlasnik NŽZ Ahmed Hamzić: Zašto se ruši kičma države? Ne možemo svi biti trgovci!

Ako želimo državu da se osniva samo na trgovini onda smo u velikom problemu, istakao je.

Ahmed Hamzić. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

23.3.2026

Suvlasnik i direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić tokom protesta ispred Vijeća ministara BiH je poručio da je tu prvenstveno da podrži radnike koji grade ovu državu, te da je od prvog dana sa njima transparentan.

- Samo radom želimo da neke promjene napravimo u ovoj državi. Zašto se reže grana i zašto se kičma ove države ruši? To je pitanje koje mi postavljamo. Zadnjih pet mjeseci smo dosta toga uradili da bi zadržali ovu fabriku. Zašto se sve ovo ruši? Nema nikakvog osnova. Naši zahtjevi su u potpunosti ispravni, nikakve privilegije mi ne tražimo. Samo tražimo ono što nas sleduje i što je praksa u svim drugim evropskim državama. Zaštitimo domaću proizvodnju - kazao je Hamzić.

On je dodao kako ne mogu biti svi trgovci, te da ne postoji država bez proizvodnje.

- Ako želimo državu da se osniva samo na trgovini onda smo u velikom problemu - istakao je.

On je podsjetio da gašenjem Koksare Lukavac nemaju lokalnog dobavljača koksa, te da su u velikom problemu.

# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# AHMED HAMZIĆ
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