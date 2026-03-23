NATO i partneri u Sarajevu: Jačanje otpornosti ključ kolektivne sigurnosti

NATO i partnerske države "zajedno su jače“ u vremenu globalnih podjela, a jačanje otpornosti ključ je kolektivne sigurnosti, rečeno je na Konferenciji o strateškom vojnom partnerstvu (MSPC 26), koju je NATO-ova Direkcija za partnerstvo pri Vrhovnom komandanstvu savezničkih snaga za Evropu (SHAPE PD), u saradnji s Ministarstvom odbrane BiH i NATO Štabom organizirala danas u Sarajevu.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je da učešće predstavnika iz 35 zemalja potvrđuje značaj konferencije za Bosnu i Hercegovinu, NATO i njegove partnere.

- Drago nam je što je NATO savez povjerio domaćinstvo Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Ovakav događaj jača kredibilitet države i daje dodatnu sigurnost građanima - rekao je Helez.

Dodao je da će se na skupu razgovarati o edukaciji, sigurnosnim izazovima te zaštiti kolektivne sigurnosti zapadnog Balkana i Evrope.

- Želim poslati poruku mira i želju da svi sukobi prestanu - naveo je ministar.

Zahvalio je NATO savezu na kontinuiranoj podršci i poručio da partnerima želi da iz Sarajeva ponesu dobre utiske i zaključke važ­ne za daljnju saradnju.