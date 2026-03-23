NATO i partneri u Sarajevu: Jačanje otpornosti ključ kolektivne sigurnosti

NATO i partnerske države "zajedno su jače“ u vremenu globalnih podjela, a jačanje otpornosti ključ je kolektivne sigurnosti, rečeno je na Konferenciji o strateškom vojnom partnerstvu (MSPC 26), koju je NATO-ova Direkcija za partnerstvo pri Vrhovnom komandanstvu savezničkih snaga za Evropu (SHAPE PD), u saradnji s Ministarstvom odbrane BiH i NATO Štabom organizirala danas u Sarajevu.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je da učešće predstavnika iz 35 zemalja potvrđuje značaj konferencije za Bosnu i Hercegovinu, NATO i njegove partnere.
- Drago nam je što je NATO savez povjerio domaćinstvo Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Ovakav događaj jača kredibilitet države i daje dodatnu sigurnost građanima - rekao je Helez.
Dodao je da će se na skupu razgovarati o edukaciji, sigurnosnim izazovima te zaštiti kolektivne sigurnosti zapadnog Balkana i Evrope.
- Želim poslati poruku mira i želju da svi sukobi prestanu - naveo je ministar.
Zahvalio je NATO savezu na kontinuiranoj podršci i poručio da partnerima želi da iz Sarajeva ponesu dobre utiske i zaključke važne za daljnju saradnju.
Načelnik Štaba SHAPE-a, njemački general Markus Laubenthal je istakao da je ovogodišnji skup posebno značajan jer se obilježava 20 godina od ulaska BiH u program Partnerstvo za mir, partnerstva koje, kako je naglasio, kontinuirano donosi koristi stabilnosti zapadnog Balkana.
Bosna i Hercegovina, rekao je, ima važnu ulogu u partnerskoj mreži NATO-a, a saradnja se kreće od političkog dijaloga do vojne podrške razvoju NATO‑kompatibilnih sposobnosti i unapređenja interoperabilnosti Oružanih snaga BiH.
Posebno je izdvojio Centar za obuku za mirovne operacije u Kampu Butmir, koji pruža obuke i NATO saveznicima i partnerima.
Na konferenciji učestvuje više od 380 predstavnika, uključujući 35 institucija za obuku i centre izvrsnosti, što prema njegovim riječima potvrđuje zajedničku posvećenost globalnoj sigurnosti.
Tokom skupa bit će planirane konkretne aktivnosti kroz NATO mehanizme, razmjena iskustava i jačanje otpornosti – teme koje su, kako je naveo, od presudne važnosti u vremenu pokušaja destabilizacije putem dezinformacija i napada na infrastrukturu.
Laubenthal je naglasio da je otpornost zajednička odgovornost i da NATO u svojoj 75. godini ostaje najjači vojni savez zahvaljujući širokoj mreži partnerstava od Evrope do Indo‑Pacifika i Latinske Amerike.
- Sigurnost ne prestaje na državnim granicama. Zajedno možemo prepoznati rizike i odgovoriti na prijetnje prije nego eskaliraju - zaključio je general.
Konferencija okuplja predstavnike zemalja članica NATO-a, partnerskih zemalja i vojnih obrazovnih institucija, kako bi raspravljali o vojnoj saradnji i jačanju partnerstva.