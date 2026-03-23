Delegati uvrstili na dnevni red izmjene Zakona kojim se omogućava ukidanje akciza na gorivo: SNSD odmah zatražio pauzu

Delegat SDS-a u Domu naroda PSBiH Želimir Nešković predložio je da se na dnevni red kao druga tačka dnevnog reda uvrste izmjene Zakona o akcizama u BiH, koje je ranije usvojio Predstavnički dom PSBiH, što je kasnije usvojeno s devet glasova za i šest protiv, uz potrebne entitetske većine.

Čim je ova tačka došla na dnevni red, Sredoje Nović ispred SNSD-a je zatražio pauzu.

Dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović je tokom rasprave zamolio da ova hitna sjednica ostane na 19 tačaka koje su ranije uvreštene, a da se poslije ove zakaže druga, na kojoj će biti i te tačke dnevnog reda.

Čović je kazao da ne može shvatititi da je nešto važnije od evropskih zakona, pa da se predlažu da budu prije uvrštene na dnevni red. Podsjetio je da niti jednu sjednicu nisu završili u proteklih nekoliko mjeseci.

Dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Nikola Špirić (SNSD) je kazao da ako ovo usvoje, bit će kaznena ekspedicija za RS, a da on to neće dopustiti. Naveo je da neće raditi mimo ustava i zakona i da neće davati kvorum. Istakao je da Uprava za indirektno oporezivanje nije iznijela svoj stav o ovom pitanju, što je prema njegovom mišljenju nužno.

Delegat SDS-a Želimir Nešković je kazao da nema problem s dnevnim redom, ali da smatra da se trebaju uvrstiti i ove tačke. Nešković je kazao da su evropski zakoni veoma važni, ali da bi građani prije rekli da su im važnije akcize trenutno, nego evropski zakoni.

Inače, riječ je prijedlogu zastupnika Saše Magazinovića (SDP), koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga se može donijeti odluka o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate. Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.