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DRŽAVNI ZASTUPNIK

Magazinović za "Avaz" nakon što je SNSD srušio kvorum prije rasprave o akcizama: Špirić je obična samoživa politička varalica

Naglašavam da je Vlada FBiH podržala Zakon i ne vidim razlog zašto je Vlada RS protiv osim ako su bankrotirali. Ako jesu, neka to kažu, poručio je

Saša Magazinović. Fena

Piše: Mirela Pekušić

23.3.2026

U Sarajevu je danas održana  hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta nakon što su delegati SNSD-a srušili kvorum. Iako je naknadno tačka uvrštena na dnevni red, nije se došlo o rasprave o izmjenama Zakona o akcizama.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović (SDP), koji je predlagač ovog Zakona, prokomentarisao je dešavanja na današnjoj sjednici.

- Nikola Špirić je obična samoživa politička varalica. To nije ništa novo, ali uvijek nanovo iznenadi koliko nisko može pasti u obrazlaganju odbijanja mehanizma za smanjenje ili ukidanje akciza kako bi gorivo za ljude i privredu bilo jeftinije - kazao je Magazinović za "Avaz" nakon sjednice.

Dodao je da su delegati SNSD-a najveći izdajnici interesa srpskog naroda.

- Najveći izdajnici interesa srpskog naroda su delegati SNSD jer je najveći interes srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda i svih ostalih u BiH je da gorivo bude jeftinije i da se zaustavi rast cijena roba i usluga - poručio je.

Istakao je da je u trenutku predlaganja zakona gorivo bilo 2,43 KM, a da je danas za skoro marku skuplje, te da od 54 člana Parlamentarne skupštine samo ih je 9 protiv ukidanja akciza.

- Naglašavam da je Vlada FBiH podržala Zakon i ne vidim razlog zašto je Vlada RS protiv osim ako su bankrotirali. Ako jesu, neka to kažu - zaključio je Magazinović.

# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# AKCIZE NA GORIVO
# DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIHG
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