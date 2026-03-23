Magazinović za "Avaz" nakon što je SNSD srušio kvorum prije rasprave o akcizama: Špirić je obična samoživa politička varalica

U Sarajevu je danas održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta nakon što su delegati SNSD-a srušili kvorum. Iako je naknadno tačka uvrštena na dnevni red, nije se došlo o rasprave o izmjenama Zakona o akcizama.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović (SDP), koji je predlagač ovog Zakona, prokomentarisao je dešavanja na današnjoj sjednici.

- Nikola Špirić je obična samoživa politička varalica. To nije ništa novo, ali uvijek nanovo iznenadi koliko nisko može pasti u obrazlaganju odbijanja mehanizma za smanjenje ili ukidanje akciza kako bi gorivo za ljude i privredu bilo jeftinije - kazao je Magazinović za "Avaz" nakon sjednice.