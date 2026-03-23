Dom naroda PS BiH usvojio izmjene zakona o plaćama: Jedan od najvećih uspjeha reprezentativnih sindikata u institucijama BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine na današnjoj sjednici usvojio je izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima je predviđeno da isplata usklađenih plaća uposlenima teče od 1. januara, a ne tek nakon usvajanja budžeta za tekuću godinu. Usvajanje izmjena zakona o plaćama bio je jedan od zahtjeva sindikata uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama, prije protesta najavljenih za 31. mart. Predstavnici sindikata prisustvovali su zasjedanju.

- Ovim zakonskim rješenjem će se ispraviti dugogodišnja nepravda koju trpimo i čime smo evidentno bili oštećeni. Ovo smatramo jednim od najvećih uspjeha svih reprezentativnih sindikata koji djeluju u institucijama BiH – saopćili su iz Sindikata Granične policije BiH.

Ipak, najavljeni protesti, kako je za “Avaz” potvrdio predsjednik Sindikata, Dragan Matović, neće biti otkazani, jer uposleni u državnim institucijama traže da budžet za 2026. godinu konačno bude usvojen. Time bi se stekli uvjeti da plaće, koje su znatno niže u odnosu na entitetski nivo vlasti, budu isplaćivane po novoj osnovici.