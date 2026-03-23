Kako je Hadžović podsjetio Konakovića na vlastitu političku prošlost: Nismo mi s Dodikom navijali za Igokeu, no ti

Nakon što je Elmedin Konaković prozvao “Avaz” i direktno targetirao novinara Danijala Hadžovića, uslijedio je odgovor koji je, bez povišenog tona i uvreda, napravio ono što je u novinarstvu najefikasnije — podsjetio na činjenice.

Umjesto ulaska u dnevno-političko, mahalsko prepucavanje koje Konaković nikada nije prevazišao, iako je debelo zagazio u šestu deceniju života, Hadžović je lidera NiP-a podsjetio na njegovo razdragano i opušteno izdanje s Miloradom Dodikom na utakmici Igokee, za koju je, svjedoci tvrde, iz sveg glasa navijao. Bilo je to u vrijeme nakon izbora 2022. godine, kada je “hadžija Dino” odlazio Dodiku na noge, pohodeći destilerije i košarkaške utakmice ne bi li lidera SNSD-a umilio da ga pusti u državnu vlast i dozvoli mu da bude državni ministar.

Podsjetimo, tada nas je Konaković uvjeravao da zna kako s Dodikom i da je on konstruktivan čovjek ukoliko ga se ne provocira.

Znamo kako je ta priča završila. Danas bi Konaković da se predstavi kao nekakav veliki suparnik Dodika, a druge Bošnjake da prikaže kao njegove navodne poslušnike.

“Neće da može”, što bi rekao njegov mentor iz Tutina. Nismo mi navijali za Igokeu — nego ti.

Konaković je pokušao delegitimirati medij i novinara, ali je zauzvrat dobio suočavanje s vlastitom političkom biografijom. A to je teren na kojem se njemu najteže braniti, jer govorimo o čovjeku koji do podne govori jedno, od podne pobija samog sebe, a potom druge optužuje za neprincipijelnost i dvoličnost.