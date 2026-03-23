Izetbegović: Bećirović i Konaković ne znaju šta se dešava u svijetu, a stvaraju iluziju da se nešto pitaju

Kako je kazao, Bosna i Hercegovina ne treba ni direktno ni indirektno podržavati Izrael.

- Ne treba popustiti i praviti od prijatelja neprijatelje. Moramo jako paziti šta govorimo. Izrael ubija namjenski ljude koji mogu dovesti do mira. Mi moramo paziti da se nikome ne zamjerimo. Ja bih izbjegao bilo kakvo stavljanje na stranu. Ne bih se opredjeljivao - rekao je.

Reakcije SNSD-a

Komentarisao je i reakcije iz SNSD-a na Bošnjačku deklaraciju koju su nedavno potpisali bošnjački političari.

- Nevjerovatno. Oni žele sebi dozvoliti da postupaju kako hoće, a da druga strana nema pravo ni da odgovori. Lobisti Milorada Dodika očigledno su znali šta će se dešavati u svijetu i tako su postavili zamke i nama. Kreirali su narative kako muslimani dominiraju nad kršćanima i jevrejima u BiH. Vidjelo se šta nam pripremaju. Ova naša reakcija, koju sam dogovorio sa reisom, je odgovor na to. U njoj nema ničega što bi izazvalo ovakvu reakciju Srba i Hrvata. U toj izjavi se govori da osuđujemo svaku manifestaciju govora mržnje prema Bošnjacima, Hrvatima, Srbima, Jevrejima, Romima i drugima. Osudili smo u Drugom svjetskom ratu nacističke zločine kad je to bilo vrlo rizično. Pozvali smo se na antifašističke tekovine, na demokratsko i sekularno uređenje države. Ohrabrujemo međureligijski dijalog i razumijevanje. I onda dobijemo ovakve kvalifikacije - rekao je.

Dodao je da će Bošnjaci "nastaviti da brane i BiH i ravnopravnost naroda i Bošnjaka, neće nas obeshrabriti Dodik".

Na pitanje voditelja da li će SNSD biti partner SDA na državnom nivou i u slučaju da Dodik ostane predsjednik stranke, a SNSD osvoji dovoljan broj glasova, kazao je:

- Partneri su oni koji imaju kontrolne mehanizme. Bili smo i ranije u koalicijama s Dodikom. Tada smo pokrenuli BiH na evropskom putu. To je bio krucijalni iskorak sa Miloradom Dodikom. Trebale su mu tada neke druge stvari. Mnogo toga treba RS-u. Oni su užasno zaduženi, imaju stotine problema. Ako žele to rješavati, uvjerit će se da to ne mogu bez države i bez partnera, a mi ćemo biti najsnažniji partner - rekao je.

Na pitanje kako SDA stoji sa HDZ-om, rekao je da je "bolje".

- Čović je ovih dana bio raspoložen da dođe na bajramski prijem. Mislim da je to znak da i on shvata da neke stvari ne idu, da se ne treba udruživati s onima koji prave probleme u ovoj državi i vrijeđaju Bošnjake. Mi smo uvijek spremni da se odnosi resetuju - rekao je.

Predstojeća izborna kampanja

Govorio je i o predstojećoj izbornoj kampanji:

- Rekao sam svojim ljudima da na terenu ispitaju javno mnijenje, da vide ko ima najveću šansu. Nije lako izaći protiv njih 12. Ima tu i malih, patuljastih stranaka, ali i ozbiljnih. Mislim da smo blizu u šansama, sami protiv njih 12 jer je Trojka značajno oslabila. Odluka neće biti moja, već šireg kruga ljudi. Donijet ćemo odluku krajem maja - rekao je.

- Za šest godina smo proizveli 100.000 radnih mjesta, što niko nije vjerovao. Ne možemo sada napraviti 100.000, ali možemo 50.000. I tada je situacija bila teška, ni tada niko nije vjerovao - rekao je.

Za Bećirovića i Konakovića je dodao da oni ne znaju šta se dešava u svijetu i da ih događaji često zateknu.

- Oni su iluzionisti, stvaraju iluziju da se nešto pitaju. Imate osjećaj da oni nešto rade, putuju po svijetu, a od toga nema ništa, oni ne znaju šta se dešava - kazao je.