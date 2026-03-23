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PREMIJER FBIH

Nikšić: SNSD nije želio jeftinije gorivo, nadam se da će im građani ispostaviti račun u oktobru

Vlasti RS-a koje okreću leđa Zapadu, Evropskoj uniji i razvoju pogubnost i finansijsku neodrživost svoje politike fakturišu građanima, rekao je

Nermin Nikšić. Fena

M. Až.

23.3.2026

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je da je podržao inicijativu za privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na gorivo, ističući da je obaveza vlasti da u vremenu rasta troškova života bude uz građane.

Naglasio je da nije pravedno da teret poskupljenja snose isključivo građani i distributeri, već da i vlast mora preuzeti dio odgovornosti kroz konkretne mjere koje bi olakšale situaciju.

- Nažalost, predstavnici SNSD-a odlučili su da tu mogućnost ne podrže i time još jednom pokazali drugačije političke prioritete. Uvijek sam vjerovao da ekonomske odluke moraju biti u službi ljudi, razvoja i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Vlasti RS-a koje okreću leđa Zapadu, Evropskoj uniji i razvoju pogubnost i finansijsku neodrživost svoje politike fakturišu građanima - rekao je Nikšić.

Dodao je da vjeruje kako će građani, vodeći računa o vlastitim egzistencijalnim interesima, na izborima u oktobru dati svoj odgovor.

- I nadam se da će im ispostaviti račun i poslati ih ondje gdje očito i žele biti – u politički stečaj - poručio je Nikšić.

# SNSD
# BIH
# NERMIN NIKŠIĆ
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