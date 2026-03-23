Nikšić: SNSD nije želio jeftinije gorivo, nadam se da će im građani ispostaviti račun u oktobru

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je da je podržao inicijativu za privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na gorivo, ističući da je obaveza vlasti da u vremenu rasta troškova života bude uz građane.

Naglasio je da nije pravedno da teret poskupljenja snose isključivo građani i distributeri, već da i vlast mora preuzeti dio odgovornosti kroz konkretne mjere koje bi olakšale situaciju.

- Nažalost, predstavnici SNSD-a odlučili su da tu mogućnost ne podrže i time još jednom pokazali drugačije političke prioritete. Uvijek sam vjerovao da ekonomske odluke moraju biti u službi ljudi, razvoja i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Vlasti RS-a koje okreću leđa Zapadu, Evropskoj uniji i razvoju pogubnost i finansijsku neodrživost svoje politike fakturišu građanima - rekao je Nikšić.

Dodao je da vjeruje kako će građani, vodeći računa o vlastitim egzistencijalnim interesima, na izborima u oktobru dati svoj odgovor.

- I nadam se da će im ispostaviti račun i poslati ih ondje gdje očito i žele biti – u politički stečaj - poručio je Nikšić.