Obilježena 23. godišnjica smrti Boška Marjanovića: Naslijeđe koje živi kroz Unske smaragde

U prisustvu velikog broja članova udruženja Unski smaragdi, kao i učenica i učenika Osnovne škole "Gornje Prekounje Ripač" te srednjih škola s područja grada Bihaća, danas je dostojanstveno obilježena 23. godišnjica smrti Boška Marjanovića.

Ovaj vizionar, novinar, pisac, pjesnik i ekolog ostavio je neizbrisiv trag kao osnivač udruženja koje i danas nosi njegovu ideju i misiju. Tokom obilježavanja prisutni su se prisjetili njegove vizije – promocije kulture očuvanja i zaštite rijeke Une, s posebnim naglaskom na rad s mladima, u kojima se prepoznaju budući čuvari prirode.

U vremenu kada je devastacija rijeke Une i prirodnih resursa sve izraženija, istaknuto je i razočaranje činjenicom da oni koji imaju mogućnost da spriječe i sankcionišu takve pojave često ostaju samo na riječima. Iako su javni istupi o zaštiti Une sve prisutniji, konkretne akcije i dalje izostaju.

- Mnogo se govori, a premalo djeluje – poruka je koja je jasno odjeknula tokom ovog skupa.

Članovi udruženja poručili su da ostaju dosljedni misiji koju im je Boško Marjanović ostavio – da budu glas razuma, primjer odgovornosti i istinski čuvari rijeke Une i prirodnih vrijednosti.

Njegov duh i dalje živi kroz njihov rad, inspirišući nove generacije da nastave borbu za očuvanje prirode.