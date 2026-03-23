Stanivuković najavio kupovinu električnih autobusa i tramvaja: Određene rokove smo gotovo i definisali

- Nalazimo se u fabrici Ikarus autobusa. Sa vlasnicima razgovaramo o kupovini stotinu ovakvih u godinama koje dolaze, a počinjemo ove godine, kada očekujemo da ih vidimo na našim ulicama - rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković sa saradnicima posjetio je fabriku Ikarus u Budimpešti i najavio kupovinu električnih autobusa i tramvaja.

Autobuse je opisao kao moderne, evropskog standarda, sa nula posto zagađenja.

Također je naveo da sa istom kompanijom pregovara o kupovini električnih tramvaja.

- To je nešto što je posljednji svjetski izum. Ako to uspijemo, bili bismo prvi evropski grad koji će to obezbijediti. Ozbiljni smo u tome. Određene rokove smo gotovo i definisali. Vjerujem da ćemo u narednim danima imati prve ove autobuse u Banjoj Luci - rekao je.

Na kraju je dodao da radi ozbiljno na tome da Banja Luka bude evropska i svjetska, a da "ostane naša".