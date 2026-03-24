Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH, Blanuša kandidat za predsjednika RS

Nebojša Vukanović, lider Za pravdu i red je gostovao sinoć na RTRS-u u TV duelu s portparolom SNSD-a Radovanom Kovačevićem.

Prilikom odgovora na pitanje međusobnim odnosima unutar opozicionog bloka, Vukanović je rekao da tu nema većih problema i da je ostao samo jedan neriješen, a vezan je za kandidate na Općim izborima 2026.

- Mnogo su bolji odnosi među nama. Mi imamo samo jedan problem, to je da gospodin (Draško) Stanivuković želi biti kandidat za predsjednika, ali već splašnjava ambicije. Kandidat za predsjednika RS-a će biti Branko Blanuša i to je za nas strateško pitanje - kazao je Vukanović.

On je istaknuo kako vjeruje u pobjedu Blanuše bez obzira na rezultate prijevremenih predsjedničkih izbora, za koje navodi da su pokradeni.

Također je, kroz obećanje narodu da će eliminirati HDZ i SNSD u vlasti, najavio i svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

- Ukoliko ja postanem član Predsjedništva BiH, HDZ-a i SNSD-a neće biti ni u tragovima - rekao je Vukanović.

Odgovarajući na izjave Kovačevića, Vukanović je istaknuo da ima podršku naroda i da se od rata nikada nije dogodilo da jedna mala stranka s potpuno nepoznatim ljudima dobije mandate na svim nivoima, od lokalnih skupština preko NSRS do državnog parlamenta.

- Imam podršku naroda i to je najvažnije. Nismo sluge Zagreba, a ni Beograda, mi smo sluge svog naroda - poručio je.