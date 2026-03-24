Stanivuković tvrdi da je priveden na hrvatskoj granici: "Nisam dozvolio da me po 14. put pretresaju"

Iz Pokreta Sigurna Srpska su kazali da Stanivuković prilikom povratka iz Budimpešte nije dozvolio da ga ponovo zadržavaju i pretresaju na granici, niti da mu uzimaju privatne stvari.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković navodno je priveden na hrvatskom graničnom prelazu Stara Gradiška nakon višesatnog zadržavanja, a iz njegovog političkog pokreta su medijima poslali i dvije fotografije privođenja.

Međutim, nisu pojasnili zbog čega je konkretno Stanivuković priveden, niti da li je pušten na slobodu, a prije nego što je priveden objavio je Facebook status.

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi... Isto su uradili i u ponedjeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu, zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put - kazao je Stanivuković.

U trenutku pisanja statusa Stanivuković nije bio priveden, ali je to očekivao s obzirom na to da je posljednja dva mjeseca često imao probleme i da je ovaj put odlučio da se suprotstavi.

- Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prijelazu. I neka će. Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima - rekao je Stanivuković.