Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVIO FOTOGRAFIJE

Stanivuković tvrdi da je priveden na hrvatskoj granici: "Nisam dozvolio da me po 14. put pretresaju"

Prilikom povratka iz Budimpešte nije dozvolio da ga ponovo zadržavaju na granici

Fotografija PSS-a koju su poslali medijima uz informaciju da je Draško Stanivuković priveden. Facebook

Dž. R.

24.3.2026

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković navodno je priveden na hrvatskom graničnom prelazu Stara Gradiška nakon višesatnog zadržavanja, a iz njegovog političkog pokreta su medijima poslali i dvije fotografije privođenja.

Iz Pokreta Sigurna Srpska su kazali da Stanivuković prilikom povratka iz Budimpešte nije dozvolio da ga ponovo zadržavaju i pretresaju na granici, niti da mu uzimaju privatne stvari.

Stanivuković tvrdi da često ima probleme na granici. Facebook

Međutim, nisu pojasnili zbog čega je konkretno Stanivuković priveden, niti da li je pušten na slobodu, a prije nego što je priveden objavio je Facebook status.

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi... Isto su uradili i u ponedjeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu, zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put - kazao je Stanivuković.

U trenutku pisanja statusa Stanivuković nije bio priveden, ali je to očekivao s obzirom na to da je posljednja dva mjeseca često imao probleme i da je ovaj put odlučio da se suprotstavi.

- Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prijelazu. I neka će. Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima - rekao je Stanivuković.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.