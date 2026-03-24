Bolja dijagnostika, liječenje i životni standard rezultirali padom učestalosti tuberkuloze u FBiH

Tuberkuloza (TB) je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium tuberculosis. Najčešće zahvata pluća, ali može zahvatiti i druge organe kao što su limfni čvorovi, kosti, bubrezi ili mozak.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH podsjećaju da se tuberkuloza, kao bolest, u Federaciji BiH kontinuirano prati kroz sustav epidemiološkog nadzora.

- Tuberkuloza je bolest koja je stalno prisutna u našoj populaciji, ali se posljednjih godina javlja rjeđe nego ranije. U posljednjim godinama bilježi se pad učestalosti tuberkuloze, to se može povezati s unaprjeđenjem dijagnostike i liječenja, ali i s boljim životnim standardom i uvjetima života stanovništva. Najveći broj oboljelih registrira se u starijim dobnim skupinama, posebno kod osoba starijih od 65 godina - navode za Fenu iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, na Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze.

Naglašavaju da je ključna rana dijagnoza jer omogućava pravovremeno liječenje i sprječavanje širenja bolesti.

Tuberkuloza se liječi kombinacijom antibiotika, koji se uzimaju najmanje šest mjeseci ponekad i duže. Tokom liječenja važno je redovno uzimati terapiju, dolaziti na kontrole te završiti cijeli terapijski ciklus. Prekid terapije može dovesti do razvoja rezistentne tuberkuloze, koju je mnogo teže liječiti.

- Mjere prevencije tuberkuloze uključuju rano prepoznavanje simptoma i javljanje liječniku, pravovremenu dijagnostiku i liječenje, praćenje kontakata oboljelih osoba, poboljšanje životnih i stambenih uslova te jačanje imunološkog sistema i općeg zdravlja - ističu iz Zavoda.

Tuberkuloza se prenosi zrakom (kapljičnim putem) kad osoba, koja ima aktivnu plućnu tuberkulozu, kašlje, kiše, govori i/li pljuje. U tim situacijama bakterije se oslobađaju u zrak, a mogu ih udahnuti oni koji su nalaze u blizini te osobe. Za infekciju je ponekad dovoljan vrlo mali broj bakterija.

Najčešći simptomi aktivne plućne tuberkuloze su dugotrajan kašalj (duže od 2–3 sedmice), iskašljavanje krvi ili sluzi, bol u prsima, povišena tjelesna temperatura, noćno znojenje, gubitak tjelesne težine, slabost i umor te gubitak apetita.

Stručnjaci upozoravaju da osoba može imati i latentnu tuberkulozu, kad je zaražena bakterijom, ali nema simptome i ne prenosi bolest.

Tuberkuloza se dijagnosticira kombinacijom više metoda i to rendgenska snimka pluća, mikrobiološki pregled sputuma (iskašljaja), molekularni testovi, kožni tuberkulinski test ili IGRA test.

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja tuberkuloze. Datum je odabran u znak sjećanja na 24. mart 1882. godine, kad je njemački znanstvenik Robert Koch objavio otkriće bakterije koja uzrokuje tuberkulozu, time je postavljen temelj za razumijevanje, dijagnostiku i liječenje te bolesti.

Svjetska statistika pokazuje da svake godine oko 10 miliona ljudi oboli od tuberkuloze. Unatoč tome što je riječ o bolesti koja se može spriječiti i izliječiti, od TB svake godine umre oko 1,5 miliona ljudi, to je čini vodećim uzrokom smrti među zaraznim bolestima u svijetu.