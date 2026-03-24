Ogrešević naknadno potpisao Deklaraciju o osudi islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima

Predsjednik Narodni evropski savez Nermin Ogrešević danas je u Sarajevu potpisao deklaraciju, odnosno zajedničku izjavu kojom se osuđuju rastuća islamofobija, govor mržnje i širenje lažnih narativa usmjerenih prema Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Kako je pojašnjeno, dokument je potpisao naknadno u dogovoru s organizatorima, jer nije mogao prisustvovati ranijem zajedničkom potpisivanju.

- Vrlo je važno to da su izjavu potpisale 33 osobe, među kojima su političari, profesori, kulturni radnici i vjerski lideri i da ona dolazi u trenucima kada se i islam i Bošnjaci dovode u zloupotrebljavajuće kontekste, a čija je svrha politički cilj - naveo je Ogrešević.

Istakao je da je bilo nužno reagovati na, kako je rekao, netačne i manipulativne narative koje, prema njegovim riječima, šire pojedini domaći političari, ali i strani lobisti i plaćenici.

- Deklaracijom smo poslali poruku o jedinstvenom nastupu u odbrani identiteta. Kao nosioci odgovornih dužnosti u državnim i civilnim institucijama, odlučno ćemo se suprotstaviti narativima koji pokušavaju ostvarivanje vlastitih velikodržavnih politika na račun Bosne i Hercegovine žele predstaviti vjerskim sukobom - dodaje Ogrešević.

Na kraju je poručio da ne pristaju na podjele unutar bosanskohercegovačkog društva niti na stvaranje narativa o navodnom "sukobu civilizacija".