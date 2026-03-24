Kanadski haker bh. korijena Međedović traži pomilovanje od Donalda Trampa

Andean Međedović, kanadski matematički genije bosanskohercegovačkih korijena, angažovao je lobističku firmu iz Sjedinjenih Američkih Država kako bi mu pomogla da dobije pomilovanje od američkog predsjednika Donalda Trumpa. On se sumnjiči za krađu nekoliko desetina miliona dolara u kriptovalutama, a jedno vrijeme je boravio u Bosni i Hercegovini, o čemu je Detektor u saradnji s kanadskim CBC-jem pisao početkom ove godine.

Andean Međedović je manje od mjesec dana nakon istraživanja Detektora i CBC-a angažovao lobiste iz Washingtona i sa 300.000 američkih dolara akontacije zatražio da u narednom periodu rade na njegovom pomilovanju, pokazuju dokumenti američkog Ministarstva pravde koje je Canadian Broadcasting Corporation (CBC) nedavno objavio.

Detektor i CBC su početkom ove godine objavili istraživanje o 23-godišnjem matematičkom geniju iz Kanade bosanskohercegovačkog porijekla koji je osumnjičen da je iskoristio svoje matematičko i kompjutersko umijeće za izvlačenje miliona dolara s dvije platforme za trgovanje kriptovalutama.

Pranje novca

U februaru ove godine Međedović je angažovao lobističku firmu “JM Burkman & Associates” iz Washingtona, koja će lobirati za njegovo pomilovanje u američkim političkim krugovima, uključujući i predsjednika Donalda Trumpa.

Međedović je optužen u SAD-u za milionsku krađu u svijetu kriptovaluta, uz tužbe za kompjuterske prevare i pranje novca u vrijednosti oko 65 miliona američkih dolara, navodi se u optužnici američkog pravosuđa iz februara 2025.

- Međedović je vrlo brilijantan mladi čovjek i vrijedan divljenja na mnogo načina - kazao je Jacob Wohl, partner u “JM Burkman & Associates” za the fifth estate, istraživačku emisiju CBC-a.

Lobistička kuća “JM Burkman & Associates” će, prema dokumentima, iskoristiti poznanstva u američkoj administraciji.

U dokumentima se navodi da je Međedović platio “JM Burkmanu” jednu vrstu akontacije od 300.000 američkih dolara, ali da se plaćanje može izvršiti putem bankovnog transfera ili kriptovalute.

- Imamo dogovor s Andyjem da ništa od novca koji nam plaća nije nezakonito stečeno - rekao je Wohl za the fifth estate.

Matt Pierce, novinar the fifth estatea, kazao je za Detektor da je ovu informaciju zapravo prvobitno objavio kanadski medij Juno News. Međutim, on je uočio da nisu uključili originalne FARA (Zakon o registraciji stranih agenata) podneske u svoje izvještaje, stoga je te podatke zatražio na stranici kuće “JM Burkman & Associates”.

- Dokumenti sadrže mnogo informacija, uključujući i to da im je Andean navodno platio 300.000 američkih dolara i da ima i druge izvore prihoda. Također je navedena Andeanova adresa – kuća njegovih roditelja u Hamiltonu, u Ontariju. Otišli smo tamo krajem prošle godine i rečeno nam je da porodica više ne živi tamo. Kada sam telefonom razgovarao s jednim od lobista, rekao mi je da ne zna gdje se Andean nalazi - objasnio je Pierce.

Međedoviću se na teret stavlja da je s platforme KyberSwapa sa sjedištem u Vijetnamu izvukao milione u kriptovalutama, a istraživanje Detektora i the fifth estatea otkrilo je da je hakiranje 2023. godine izvedeno iz hotela u Haagu, u Nizozemskoj.

Optužnica je podignuta u februaru 2025. godine u SAD-u, a u njoj se navodi da je Međedović s nepoznatim saučesnicima koristio niz tehnika za pranje novca, uz korištenje različitih metoda da prikrije trag novca.

Međedović je rođen u gradu Ontariju u Kanadi, gdje su se njegovi roditelji preselili tokom rata u BiH. Krajem 2021. godine sud u tom gradu izdao je nalog za njegovo hapšenje i protiv njega se vodi postupak i u Kanadi.

Tržište kriptovaluta

Advokat iz Toronta Benjamin Bathgate, koji zastupa Međedovića u građanskoj parnici u Ontariju, za the fifth estate je kazao da je cijeli proces manipulacija.

- Ako bi tržište kriptovaluta funkcionisalo na ovaj način, to bi bio Divlji zapad, gdje nijedan investitor ne bi bio siguran da postane sljedeća meta - rekao je.

Nakon bježanja od Južne Amerike do Azije, jedna od država koje je posjetio bila je i Srbija, gdje je uhapšen na osnovu potjernice iz Nizozemske. Nakon 105 dana u pritvoru, pušten je 22. novembra 2024. godine. Viši sud u Beogradu naveo je da dokazi koje su nizozemski tužitelji predočili ne potkrepljuju sumnju da je izvršio navedena krivična djela, te da kazna predviđena za ta djela u Srbiji nije dovoljna za izručenje.

U međuvremenu iz Ministarstva pravosuđa SAD-a u jednom od dokumenata su naveli da vjeruju da se jedno vrijeme nalazio i u BiH, što su potvrdili i tužitelji u Nizozemskoj. Detektor i the fifth estate su došli do dokumenata koji pokazuju da je boravio u Sarajevu, a u prijavi za pasoš naveo je adresu na Ilidži.

Detektor nije zatekao Međedovića na toj adresi krajem 2025. godine, ali neki od komšija su u razgovoru s novinarima kazali da se sjećaju njegovog lika.

Međedović se još uvijek nalazi u bjekstvu, a u posljednjem odgovoru Detektoru i the fifth estateu putem e-maila odgovorio je: “Imam samo jednu odbranu na optužbe: ‘Rasista sam.’ Molim vas da to uključite, to je sve, hvala.”

U slučaju da njegovi lobisti ne uspiju u namjerama a američko pravosuđe dođe do njega, mogao bi biti osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu.

“Postoji samo jedna osoba koja može dati pomilovanje i postoji jedna osoba koja donosi te odluke. To je predsjednik”, rekao je na kraju Wohl.