Stanivuković pušten iz pritvora u Hrvatskoj: Najavio odlazak pred konzulat te zemlje u Banjoj Luci

Predsjednik PDP-a i pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković pušten je iz pritvora u Hrvatskoj.

On je najavio da će tim povodom danas održati vanrednu konferenciju za medije ispred hrvatskog konzulata u Banjoj Luci.

Na konferenciji za medije on bi trebao govoriti o okolnostima zbog kojih je priveden.

Podsjećamo, on je priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška, a prethodno je bio zadržan više sati.

Iz njegovog pokreta tada je saopćeno da Stanivuković nije pristao na ponovno zadržavanje, pretres i oduzimanje privatnih stvari prilikom povratka iz Budimpešte, dok konkretan razlog privođenja nije bio zvanično preciziran.