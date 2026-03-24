Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON DRAME

Stanivuković pušten iz pritvora u Hrvatskoj: Najavio odlazak pred konzulat te zemlje u Banjoj Luci

On je priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška, a prethodno je bio zadržan više sati

Draško Stanivuković. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

24.3.2026

Predsjednik PDP-a i pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković pušten je iz pritvora u Hrvatskoj.

On je najavio da će tim povodom danas održati vanrednu konferenciju za medije ispred hrvatskog konzulata u Banjoj Luci.

Na konferenciji za medije on bi trebao govoriti o okolnostima zbog kojih je priveden.

Podsjećamo, on je priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška, a prethodno je bio zadržan više sati.

Iz njegovog pokreta tada je saopćeno da Stanivuković nije pristao na ponovno zadržavanje, pretres i oduzimanje privatnih stvari prilikom povratka iz Budimpešte, dok konkretan razlog privođenja nije bio zvanično preciziran.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (40)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.