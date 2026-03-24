Lokalni zvaničnici osudili, stručnjaci upozoravaju: Cilj je da dođe do nereda širih razmjera

Incidenti u Stocu, nakon oslikavanja i oštećenja murala posvećenih žrtvama Vukovara i Srebrenice, izazvali su nove međunacionalne tenzije i uznemirenost građana Hercegovine. Dvije osobe su privedene nakon sukoba grupa građana u nedjelju. - Mislim da je apsolutno nepotrebno došlo do podizanja međunacionalnih tenzija u Stocu, kada je grupa Hrvata, među kojima i određen broj ljudi iz drugih gradova, pokušala fizički spriječiti grupu Bošnjaka koja je pravila mural posvećen Srebrenici. Ovakav čin najoštrije osuđujem, jer mislim da nasilje i zastrašivanje nemaju mjesta ne samo u Stocu, već uopšte u BiH, kao društvu koje je vrlo osjetljivo na ovakve stvari. Pozdravljam reakciju MUP-a i tražimo čim prije da se svi koji su učestvovali u neredu privedu i sankcionišu – kazao je za „Avaz“ predsjedavajući Gradskog vijeća Edim Šator.

Navijačka grupa napala građane tokom izrade murala o Srebrenici . Screenshot Navijačka grupa napala građane tokom izrade murala o Srebrenici . Screenshot

Ne nasjedati On potvrđuje da je dan ranije grupa mladića na kružnom toku oslikala mural posvećen Vukovaru, koji je u večernjim satima djelimično oštećen.

Kico: Cilje je destabilizacija BiH . Screenshot Kico: Cilje je destabilizacija BiH . Screenshot

- Nadam se da će policija utvrditi, privesti i kazniti počinioce. To, međutim, ne smije biti razlog eskalacije bilo kakvih sukoba, pogotovo u Stocu, koji je vrlo specifičan i gdje nam ne trebaju ovakve međunacionalne tenzije – ističe Šator. Incidente je osudio i gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković, koji je naglasio da je na svim javnim površinama u Stocu zabranjeno crtanje grafita i murala, te da gradska uprava nije izdala nikakvo odobrenje. On je pozvao policiju da pojača prisutnost i intenzitet patrola na svim javnim površinama i objektima u gradu, te spriječi daljnje eskalacije.

Bošković: Nismo dali nikakvo odobrenje . Avaz Bošković: Nismo dali nikakvo odobrenje . Avaz

Umiješani obavještajci? Stručnjak za sigurnost, profesor Ahmed Kico upozorava da incidenti u Stocu, ali i Širokom Brijegu, gdje je nakon isticanja transparenta povodom godišnjice reintegracije Grbavice došlo do sukoba policije i navijača, mogu biti dio planiranih hibridnih operacija protiv BiH. On ne isključuje mogućnost da su u ovakve događaje umiješane i obavještajne službe pojedinih zemalja.