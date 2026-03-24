Lokalni zvaničnici osudili, stručnjaci upozoravaju: Cilj je da dođe do nereda širih razmjera

Incidenti u Stocu, nakon oslikavanja i oštećenja murala posvećenih žrtvama Vukovara i Srebrenice, izazvali su nove međunacionalne tenzije i uznemirenost građana Hercegovine. Dvije osobe su privedene nakon sukoba grupa građana u nedjelju.
- Mislim da je apsolutno nepotrebno došlo do podizanja međunacionalnih tenzija u Stocu, kada je grupa Hrvata, među kojima i određen broj ljudi iz drugih gradova, pokušala fizički spriječiti grupu Bošnjaka koja je pravila mural posvećen Srebrenici. Ovakav čin najoštrije osuđujem, jer mislim da nasilje i zastrašivanje nemaju mjesta ne samo u Stocu, već uopšte u BiH, kao društvu koje je vrlo osjetljivo na ovakve stvari. Pozdravljam reakciju MUP-a i tražimo čim prije da se svi koji su učestvovali u neredu privedu i sankcionišu – kazao je za „Avaz“ predsjedavajući Gradskog vijeća Edim Šator.
Ne nasjedati
On potvrđuje da je dan ranije grupa mladića na kružnom toku oslikala mural posvećen Vukovaru, koji je u večernjim satima djelimično oštećen.
- Nadam se da će policija utvrditi, privesti i kazniti počinioce. To, međutim, ne smije biti razlog eskalacije bilo kakvih sukoba, pogotovo u Stocu, koji je vrlo specifičan i gdje nam ne trebaju ovakve međunacionalne tenzije – ističe Šator.
Incidente je osudio i gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković, koji je naglasio da je na svim javnim površinama u Stocu zabranjeno crtanje grafita i murala, te da gradska uprava nije izdala nikakvo odobrenje. On je pozvao policiju da pojača prisutnost i intenzitet patrola na svim javnim površinama i objektima u gradu, te spriječi daljnje eskalacije.
Umiješani obavještajci?
Stručnjak za sigurnost, profesor Ahmed Kico upozorava da incidenti u Stocu, ali i Širokom Brijegu, gdje je nakon isticanja transparenta povodom godišnjice reintegracije Grbavice došlo do sukoba policije i navijača, mogu biti dio planiranih hibridnih operacija protiv BiH. On ne isključuje mogućnost da su u ovakve događaje umiješane i obavještajne službe pojedinih zemalja.
- Cilj je da dođe do nereda širih razmjera, da se dodatno naruše odnosi građana, ali i naroda – Bošnjaka i Hrvata. Da se preko nacionalističkih skupina izvrši destabilizacija BiH. Institucije BiH odmah moraju reagovati, pa i političke stranke u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Policija u kantonima i FBiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH moraju biti na visini zadatka, da se ove pojave suzbiju u početku. Nacionalističko divljanje može prerasti u teže sukobe. Važno je da se građani suzdrže i da razumiju da je ovo interes šovinističkih snaga, a ne naroda u BiH, pogotovo ako znamo da su ovakvi događaji na stadionima bivše Jugoslavije prethodili agresiji na BiH – ističe Kico.