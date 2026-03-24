Potvrđeno pisanje "Avaza": Nije održana sjednica Skupštine BH Telecoma o kriminalnoj kupovini Telemacha

Skupština dioničara BH Telecoma, koja je bila zakazana za danas, nije održana, čime je potvrđeno ranije pisanje "Avaza".
Sjednica je bila najavljena za 12 sati, no nije održana iz razloga zato što Vlada FBiH nije iznijela svoj stav o kupovini Telemacha.
Vlada FBiH nije iznijela svoj stav nakon što je zaiskrilo između premijera FBiH Nermina Nikšića i glavnog agitatora ove investicije Elmedina Konakovića, koji pod svaku cijenu želi da se ovaj posao završi uprkos nerealnoj cijeni i evidentom talu čiji je dio.
Nikšiću je najspornije bilo to što je u dokumentu koji je upućen Vladi FBiH doslovce pisalo da "Vlada FBiH daje nalog (!) BH Telecomu da izvrši otkup Telemacha za 671,5 miliona KM".
Riječ je o iznosu bez kamata za kredite, s kojim ovaj iznos bi trebao porasti za još 50-ak miliona KM.
Ovim je Nikšić praktično gurnut u poziciju da on i Vlada naređuju da se uradi koruptivni posao iza kojeg stoji Konaković i kojeg ne bi bilo u papirima. Dodatno, u istom prijedlogu Vlada je trebala ovlastiti Amela Kovačevića i još jednog člana Uprave BH Telecoma da oni mogu dati punomoć trećem licu da potpiše ugovor u ime BH Telecoma s firmom Dragana Šolaka, čime bi i Kovačević elegantno eskivirao zakonsku odgovornost ukoliko se pokrene krivična istraga zbog štetnog ugovora.
Nikšić je s najmanje dvije ekspertske analize koje je dobio upozoren da je posao precijenjen za više od 400 miliona KM od realne tržišne vrijednosti Telemacha.