Potvrđeno pisanje "Avaza": Nije održana sjednica Skupštine BH Telecoma o kriminalnoj kupovini Telemacha

Skupština dioničara BH Telecoma, koja je bila zakazana za danas, nije održana, čime je potvrđeno ranije pisanje "Avaza".

Sjednica je bila najavljena za 12 sati, no nije održana iz razloga zato što Vlada FBiH nije iznijela svoj stav o kupovini Telemacha.

Vlada FBiH nije iznijela svoj stav nakon što je zaiskrilo između premijera FBiH Nermina Nikšića i glavnog agitatora ove investicije Elmedina Konakovića, koji pod svaku cijenu želi da se ovaj posao završi uprkos nerealnoj cijeni i evidentom talu čiji je dio.

Nikšiću je najspornije bilo to što je u dokumentu koji je upućen Vladi FBiH doslovce pisalo da "Vlada FBiH daje nalog (!) BH Telecomu da izvrši otkup Telemacha za 671,5 miliona KM".