Meteorolog upozorio na nagli preokret: BiH prijeti snažna snježna oluja i ogromne padavine

Iako je kalendarski počelo proljeće, vremenske prilike u regionu uskoro bi mogle donijeti pravi zimski scenarij. Prema prognozama, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku očekuje osjetno zahlađenje uz mogućnost obilnih snježnih padavina.

Na to je ukazao hrvatski meteorolog Dino Dundić, koji redovno objavljuje detaljne analize. U objavi danas, najavio je dolazak izražene zimske nepogode.

- Dolazi i obilati snijeg i u nas, posebno u gorju Like, Gorskog Kotara, dijela Bosne i Hercegovine, gdje snježni talog može biti i preko metra - naveo je Dundić.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutros je u Hercegovini bilo sunčano, dok je u većem dijelu Bosne preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, a na planinama i slabim snijegom.

Temperature zraka u 7 sati kretale su se od -4 stepena na Bjelašnici do 12 stepeni u Mostaru. U Sarajevu je izmjereno 5 stepeni, uz atmosferski pritisak od 944 milibara, što je blago iznad prosjeka.

Tokom dana dominirati će sunčano vrijeme

Tokom dana u Hercegovini će dominirati sunčano vrijeme, dok će u Bosni biti više oblaka uz mogućnost slabe kiše u centralnim i istočnim područjima, a na planinama i slabog snijega. Na jugu i jugozapadu očekuje se umjerena do pojačana bura, dok će u ostatku zemlje puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevne temperature kretat će se između 8 i 14, a na jugu i sjeveru do 18 stepeni.

U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz moguću slabu kišu ujutro, dok će najviša dnevna temperatura iznositi oko 10 stepeni.

U srijedu slijedi stabilizacija uz sunčano vrijeme i malu do umjerenu oblačnost, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevne od 10 do 16, lokalno do 19 stepeni.

Dolazi pogoršanje

U četvrtak dolazi pogoršanje uz pretežno oblačno vrijeme i kišu, dok se u višim predjelima očekuju susnježica i snijeg. Vjetar će biti umjeren do jak, s povremenim olujnim udarima južnog i jugoistočnog smjera, a kasnije će slabiti i okretati na zapadni i jugozapadni. Temperature će se kretati od 2 do 8 ujutro, a dnevne od 3 do 9, dok će u toplijim područjima dosezati do 18 stepeni.

U petak će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se u planinskim krajevima očekuju susnježica i snijeg. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz jutarnje temperature od -2 do 4, a dnevne od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu i sjeveroistoku biti nešto toplije.