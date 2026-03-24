Stanivuković i dalje u pritvoru u Hrvatskoj: Pokret "Sigurna Srpska" traži protestnu notu

Gradonačelnik Banja Luka i predsjednik Pokreta “Sigurna Srpska” Draško Stanivuković i dalje se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, nakon što je sinoć priveden na graničnom prelazu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Informaciju je potvrdio Pokret “Sigurna Srpska” na vanrednoj konferenciji za medije, nazivajući postupanje hrvatskih vlasti nehumanim i maltretiranjem. Pozvali su sve srpske predstavnike u BiH i Hrvatskoj da toj državi bude upućena protestna nota.

Naveli su da se, kako tvrde, slični incidenti dešavaju više od deset puta u posljednja dva mjeseca, posebno nakon Stanivukovićeve posjete Lici i Dalmaciji.

Poslanik PDP-a, Slaviša Marković, izjavio je da je Stanivuković zapravo uhapšen, te istakao da zabrinjava izostanak reakcije institucija BiH, prvenstveno Ministarstva vanjskih poslova. Prema njegovim riječima, zbog toga cijeli slučaj poprima političku dimenziju.

Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, zatražio je da Stanivuković bude pušten već danas.

Iz PDP-a su izrazili razočaranje zbog, kako navode, pasivnosti vlasti u Republici Srpskoj, posebno članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Siniše Karana. Također su poručili da šutnja SNSD-a sugerira čekanje na stav njihovih partnera iz HDZ-a BiH.

Podsjećamo, Stanivuković je sinoć zadržan na granici s Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte, nakon čega je priveden.

On se istog dana oglasio na društvenoj mreži X, ističući da nije dozvolio da ga, kako tvrdi, po 14. put zadržavaju, pretresaju, oduzimaju privatne stvari i pregledaju službeni psi.