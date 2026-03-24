Zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena goriva: Poskupljenja hrane će "eksplodirati"

Dvadesetak dana rata na Bliskom istoku izazvalo je zemljotres na svjetskom tržištu naftom, čija je cijena dostigla 118 dolara po barelu, što je najveći iznos u zadnje četiri godine. Maloprodajne cijene na pumpama u BiH, prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, iznose 3,16 KM po litru dizela, odnosno 2,51 KM za benzin. U odnosu na kraj februara, dizel je skuplji za 0,64 KM, a kraju poskupljenja se u ovom trenutku ne nazire kraj. Uvozno orijentirani Na prvi pogled, rast cijena goriva i plina nema značajniji utjecaj na poskupljenja hrane, koja su po svim ekonomskim parametrima neizbježna. - Poskupljenja kod nas nikada nisu ni stala, samo u nekom momentu ne budu toliko vidljiva, a kad se desi nešto poput ovoga, ona eksplodiraju jer smo mi smo uvozno orijentisana privreda. Više od 60 posto hrane uvozimo – kaže ekonomski analitičar Aleksandar Ljuboja.

Ljuboja: Uvozimo više od 60 posto hrane . Facebook Ljuboja: Uvozimo više od 60 posto hrane . Facebook

Posljedice koje trenutno vidimo samo na benzinskim pumpama ubrzo će se preliti i na police trgovina, a Ljuboja smatra da je ovo još jedna situacija kada uvozne proizvode u našim korpama trebamo zamijeniti domaćim. Očekuje još jedan historijski ciklus, izazvan situacijom na tržištu nafte, koji je iniciran i željom za ekstra profitom multinacionalnih kompanija. - Svjetska ekonomija će vrlo brzo ući u stagflaciju. Poskupljenjem energenata proizvodnja i potrošnja će se smanjivati, radnici će se otpuštati i ulazimo u osmu ili devetu spiralu u zadnjih oko 60 godina, izazvanu naftom. BiH je u teškoj poziciji, jer mi smo “na kraju štapa”. Stagflacija u zapadnoj Evropi će donijeti probleme za male ekonomije koje zavise od vanjskotrgovinskih partnera, a mi zavisimo od zapadne Evrope – ističe Ljuboja. Ekspert u oblasti energetike i član Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju (ReSET), Damir Miljević kaže da ova kriza pokazuje da je jedini izlaz za male zemlje, koje ne raspolažu s ozbiljnijim rezervama energenata, niti s mogućnošću da finansijski pomognu građanima i privredi, da se okrenu proizvodnji energije za vlastite potrebe. Energija ključna - Ovakve zemlje najgore prolaze, jer cijena električne energije je od oko 46 eura po megavat-satu stigla na 100 eura. Sad će to biti daleko gore. Zbog sigurnosti snabdjevanja i održivosti sistema, mora se krenuti u decentralizaciju energetike – kaže Miljević.

Miljević: Cijena struje problem . Facebook Miljević: Cijena struje problem . Facebook