MUP Hrvatske o slučaju Stanivuković: Priveden zbog odbijanja kontrole prtljaga

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden je na graničnom prelazu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon što je odbio pregled ličnih stvari, potvrđeno je iz policije Hrvatske.

Prema njihovim navodima, incident se dogodio na prijelazu Stara Gradiška, gdje je sinoć iza 22 sata odbio kontrolu prtljaga, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o nadzoru državne granice. Nakon toga je zadržan i sproveden u prekršajni postupak, a pušten je tokom noći oko 2 sata.

Stanivuković je na društvenim mrežama potvrdio da je bio zadržan, navodeći kako nije želio dozvoliti, kako tvrdi, ponovljeno privođenje i pretres, uz tvrdnju da se radi o “sistemskom zlostavljanju” i problemu odnosa prema Srbima.