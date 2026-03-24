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NA GRANIČNOM PRELAZU

MUP Hrvatske o slučaju Stanivuković: Priveden zbog odbijanja kontrole prtljaga

Stanivuković tvrdi da je riječ o sistemskom maltretiranju

Draško Stanivuković. Platforma X

B. A.

24.3.2026

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden je na graničnom prelazu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon što je odbio pregled ličnih stvari, potvrđeno je iz policije Hrvatske.

Prema njihovim navodima, incident se dogodio na prijelazu Stara Gradiška, gdje je sinoć iza 22 sata odbio kontrolu prtljaga, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o nadzoru državne granice. Nakon toga je zadržan i sproveden u prekršajni postupak, a pušten je tokom noći oko 2 sata.

Stanivuković je na društvenim mrežama potvrdio da je bio zadržan, navodeći kako nije želio dozvoliti, kako tvrdi, ponovljeno privođenje i pretres, uz tvrdnju da se radi o “sistemskom zlostavljanju” i problemu odnosa prema Srbima.

Njegovi saradnici su danas ispred Generalnog konzulata Hrvatske organizovali obraćanje medijima. Tom prilikom, Dragan Milanović izjavio je da se radi o kontinuiranom zadržavanju gradonačelnika, ocjenivši takav odnos kao kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, posebno prava na slobodu kretanja.

Optužio je hrvatsku policiju za neprimjeren tretman i pozvao zvaničnike u Republici Srpskoj, kao i na nivou Bosne i Hercegovine, da reaguju prema institucijama Hrvatske.

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će od entitetskog ministra unutrašnjih poslova zatražiti dodatne informacije o ovom slučaju od hrvatskih vlasti, naglasivši da očekuje pojašnjenje razloga zadržavanja.

# BIH
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# GRANIČNI PRELAZ
# GP STARA GRADIŠKA
# MUP HRVATSKA
# GRADONAČELNIK BANJA LUKE
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