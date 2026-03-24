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REKACIJA

Vukanović o hapšenju Stanivukovića: Sve djeluje kao predstava, šta će 14 puta u Hrvatskoj, ja toliko puta kući nisam bio

Lider Liste za pravdu i red dovodi u pitanje učestale odlaske u Hrvatsku

Nebojša Vukanović i Draško Stanivuković. Screenshot

B. A.

24.3.2026

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je reagovao na privođenje gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića na granici s Hrvatskom.

"Dogovoren predstava"

Govoreći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Vukanović je izrazio sumnju u cijeli slučaj, nazivajući ga mogućom “dogovorenom predstavom”.

- Šta će taj čovjek 14 puta u Hrvatskoj? Ja toliko puta kući nisam bio. Trebamo li sada vjerovati da ovo nije unaprijed isplanirano? Da se svjesno igraju igre s njim - kazao je Vukanović.

Pitanje učestalih putovanja

Postavio je i pitanje učestalih putovanja gradonačelnika, podsjećajući na njegove ranije izjave tokom posjete Srbima u Hrvatskoj.

- Gdje stalno ide? Malo London, pa Mađarska, pa Hrvatska i Končar. Možda bi ga manje zadržavali nakon što je izdvojio 35 miliona za Zagreb i poručio "Tu smo za vas". Onda ode u Kistanje i pravi poteze bez razumijevanja lokalnih prilika - dodao je.

GP Stara Gradiška

Podsjećamo, Stanivuković je ranije pušten nakon zadržavanja, što je potvrdila njegova saradnica za odnose s javnošću Mirjana Radanović.

On je sinoć oko 22 sata zaustavljen na graničnom prijelazu Stara Gradiška, nakon čega je priveden jer nije dozvolio pregled svojih kofera.

Odbijanje kontrole ličnih stvari

Iz hrvatske policije ranije je saopćeno da je postupanje uslijedilo zbog odbijanja kontrole ličnih stvari, što predstavlja prekršaj prema važećem zakonu o nadzoru državne granice. Stanivuković se vraćao iz Budimpešte, a na društvenim mrežama je naveo da nije želio ponovo prolaziti kroz zadržavanja, pretrese i provjere uz pomoć službenih pasa.

# MUP HRVATSKE
# REAKCIJA
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# GRANIČNI PRELAZ
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# PREKRŠAJ
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