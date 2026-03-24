Vukanović o hapšenju Stanivukovića: Sve djeluje kao predstava, šta će 14 puta u Hrvatskoj, ja toliko puta kući nisam bio

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oštro je reagovao na privođenje gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića na granici s Hrvatskom.

"Dogovoren predstava"

Govoreći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Vukanović je izrazio sumnju u cijeli slučaj, nazivajući ga mogućom “dogovorenom predstavom”.

- Šta će taj čovjek 14 puta u Hrvatskoj? Ja toliko puta kući nisam bio. Trebamo li sada vjerovati da ovo nije unaprijed isplanirano? Da se svjesno igraju igre s njim - kazao je Vukanović.

Pitanje učestalih putovanja

Postavio je i pitanje učestalih putovanja gradonačelnika, podsjećajući na njegove ranije izjave tokom posjete Srbima u Hrvatskoj.

- Gdje stalno ide? Malo London, pa Mađarska, pa Hrvatska i Končar. Možda bi ga manje zadržavali nakon što je izdvojio 35 miliona za Zagreb i poručio "Tu smo za vas". Onda ode u Kistanje i pravi poteze bez razumijevanja lokalnih prilika - dodao je.

GP Stara Gradiška

Podsjećamo, Stanivuković je ranije pušten nakon zadržavanja, što je potvrdila njegova saradnica za odnose s javnošću Mirjana Radanović.

On je sinoć oko 22 sata zaustavljen na graničnom prijelazu Stara Gradiška, nakon čega je priveden jer nije dozvolio pregled svojih kofera.