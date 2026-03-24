Direktor RMU Banovići Rasim Dostović pred tužiteljima: Odluka o daljim mjerama uskoro

Direktor Rudnika mrkog uglja Banovići Rasim Dostović doveden je u Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva, gdje će biti ispitan u zakonskom roku.

Dostović je uhapšen jučer na području Lukavca, tokom boravka na benzinskoj pumpi u mjestu Bistarac, po nalogu federalnog tužitelja. Prethodna 24 sata proveo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U prostorije POSKOK-a doveden je danas oko 14 sati, nakon čega će tužitelj donijeti odluku o eventualnom pritvoru, izricanju mjera zabrane ili njegovom puštanju na slobodu.

Na teret mu se stavlja krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Sumnja se da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća i veliki broj neizmirenih obaveza prema dobavljačima, tražio novčanu korist kako bi odobrio isplate dugovanja.

Tokom pretresa objekata koje koristi pronađeno je 45.000 KM, za koje iz Federalnog tužilaštva navode da potiču iz izvršenja navedenog krivičnog djela.