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OŠTRO REAGOVAO

Dodik zaprijetio recipročnim mjerama zbog Stanivukovića na granici: Neću dozvoliti maltretiranje građana RS

Hrvatska sve češće zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i na taj način maltretira građane Republike Srpske, kazao je Dodik

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

Z. V.

24.3.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na zadržavanje gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića na granici s Hrvatskom.

- Hrvatska sve češće zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i na taj način maltretira građane Republike Srpske. Takvo postupanje najoštrije osuđujem. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških sukoba unutar Hrvatske. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, tražiću uvođenje recipročnih mjera - naveo je Dodik u objavi na mreži X.

Stanivuković je u međuvremenu pušten na slobodu, nakon što je zadržan pri ulasku u Bosna i Hercegovina na granici s Hrvatskom, dok se vraćao iz Budimpešte.

On se prethodno oglasio na društvenoj mreži X, tvrdeći da nije dozvolio da ga, kako navodi, po 14. put zadržavaju, pretresaju i oduzimaju privatne stvari radi pregleda službenim psima.

# SNSD
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
# HRVATSKA
# MILORAD DODIK
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