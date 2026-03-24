Dodik zaprijetio recipročnim mjerama zbog Stanivukovića na granici: Neću dozvoliti maltretiranje građana RS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na zadržavanje gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića na granici s Hrvatskom.

- Hrvatska sve češće zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i na taj način maltretira građane Republike Srpske. Takvo postupanje najoštrije osuđujem. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških sukoba unutar Hrvatske. Ukoliko se ovakva praksa nastavi, tražiću uvođenje recipročnih mjera - naveo je Dodik u objavi na mreži X.

Stanivuković je u međuvremenu pušten na slobodu, nakon što je zadržan pri ulasku u Bosna i Hercegovina na granici s Hrvatskom, dok se vraćao iz Budimpešte.

On se prethodno oglasio na društvenoj mreži X, tvrdeći da nije dozvolio da ga, kako navodi, po 14. put zadržavaju, pretresaju i oduzimaju privatne stvari radi pregleda službenim psima.