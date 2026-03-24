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GRADONAČELNIK BANJE LUKE

Stanivuković kažnjen s 390 eura nakon što je odbio zahtjev policije da mu se pregleda prtljag

Zadržan 15 sati na granici

Dejan Rakita / Pixsell

B. A.

24.3.2026

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pušten je s graničnog prelaza Stara Gradiška nakon što su mu izdata dva prekršajna naloga ukupne vrijednosti 390 eura, uz troškove postupka, saopćili su hrvatski mediji.

Prema informacijama iz hrvatske policije, Stanivuković je jutros zadržan jer je odbio pregled prtljaga i ignorisao upozorenja policijskih službenika. Kazne su izdate jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli.

Stanivuković se oglasio nakon puštanja na slobodu, ističući da je u pritvoru proveo 15 sati i postavio pitanje o procedurama hrvatskih graničnih službi.

- Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje, da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe? - kazao je.

Ovaj incident dodatno je izazvao reakcije političara i podigao napetosti u odnosima između Republike Srpske i Hrvatske.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# HRVATSKA POLICIJA
# NOVČANA KAZNA
# GP STARA GRADIŠKA
# GRADONAČELNIK BANJA LUKE
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