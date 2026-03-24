Kuprešaković na regionalnom sastanku o prekograničnoj policijskoj saradnji

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine (GPBiH) Mirko Kuprešaković učestvuje na regionalnom sastanku o sporazumima o prekograničnoj policijskoj saradnji, koji se održava 24. i 25. marta u Skoplju u okviru projekta EU4FAST.

Pored direktora Kuprešakovića, u radu sastanka učestvuju i Lejla Bejtić, službenica Granične policije BiH, Vladimir Milenković iz Ministarstva sigurnosti BiH, te Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva BiH, saopćeno je iz GPBiH.

Kako je navedeno, sastanak je okupio predstavnike Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, a organizirao ga je CIVIPOL kao implementacioni partner projekta EU4FAST.

Tokom sastanka razmatraju se ključni izazovi i dobre prakse u oblasti prekogranične policijske saradnje, s posebnim fokusom na unapređenje bilateralnih sporazuma i njihovu efikasniju primjenu. Učesnici također identificiraju mogućnosti za dodatno jačanje saradnje kroz aktivnosti u okviru centara za policijsku i carinsku saradnju, realizaciju zajedničkih patrola, provođenje hitnih potjera i prekograničnih opažanja.

Direktor Kuprešaković istakao je značaj kontinuirane regionalne saradnje i razmjene informacija u borbi protiv prekograničnog kriminala, naglasivši da ovakvi sastanci doprinose jačanju kapaciteta policijskih agencija i unapređenju ukupne sigurnosti u regionu.

Iz Granične policije BiH istakli su kako će nastaviti aktivno učestvovati u regionalnim i međunarodnim inicijativama s ciljem jačanja sigurnosti državne granice i efikasnog suprotstavljanja svim oblicima prekograničnog kriminala.