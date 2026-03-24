Stanivuković: Dovedu džukeletinu i kažu mi da mu ne smetam, ako se još jednom ovo ponovi i mi ćemo njih njuškati

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković održao je konferenciju za medije ispred Konzulata Republike Hrvatske nakon što je pušten iz pritvora zbog odbijanja pregleda na granici.

Maltretiranje

Na početku obraćanja istakao je da smatra kako je jasno ko je, kako tvrdi, poželjan, a ko nije u Hrvatskoj, dodajući da želi dobre odnose i suživot.

Govoreći o problemima na granici, naveo je da su, prema njegovim riječima, učestala zadržavanja počela nakon ranijih izjava, te tvrdi da je već platio kaznu i da se sve nakon toga pretvorilo u, kako kaže, maltretiranje.

Opisao je proceduru na granici, tvrdeći da nakon predaje pasoša slijedi dodatno zadržavanje, provjere i pretresi uz korištenje službenih pasa.

Da li je ovakav pristup prihvatljiv?

Upitao je premijera Andreja Plenkovića da li je ovakav pristup prihvatljiv u današnjem vremenu, naglašavajući da bi takva praksa mogla narušiti odnose.

Stanivuković je pojasnio da je posljednji put kažnjen jer je odbio pregled lične prtljage, naglasivši da ne želi, kako kaže, "dati dostojanstvo".

Poručio je da će još jednom pokušati ući u Hrvatsku, ali da će, ukoliko se situacija ponovi, promijeniti pristup.

- Kad ću ići opet u Hrvatsku, ne znam. Ali, neću beskonačno pokušavati, probat ću još jednom. Kad bude posjeta, bliže mi je preko Hrvatske, i probat ću još jednom. Ako bude isto, onda ću shvatiti da sam nepoželjan i neću više ići. Onda ćemo početi i mi njuškati - rekao je.

Nakon toga je dao svoju verziju toga šta se desilo.

- Odete tamo, stave vas na granicu. Kad predam moj pasoš ili neko od mojih saradnika, izađe moja slika na monitoru. Onda se policajci izgube i odu u onu kućicu. Njih petero se okupi i ode u tu kućicu i onda ide telefoniranje, Bože sačuvaj. Samo se na to izgubi 15 minuta. Onda vas pošalju da sjedite u autu. Pola sata sjedite u autu i niko vam ne prilazi. Onda kad to završe, traže džukeletinu. Kad ga nađu, onda on dođe i njuška. A, meni kažu da ja ne smetam psu. Da li je 21. vijek njuškanja između Srba i Hrvata? Ako jeste, onda smo nazadovali. I dalje ćemo biti pristojni, ali pod uslovom da ovo stane. Ovdje smo svi poraženi. Cijeli Balkan je poražen ako je ovo tema. Je li mi smrdimo ovdje u Bosni i Hercegovini pa nas njuškate - pitao je.

Bio je smješten u ćeliji

Dodao je da su ga povodom ovog slučaja kontaktirali šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreka (Luigi Soreca) i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, te da cijeni njihovu reakciju.

Na kraju je kratko opisao i boravak u pritvoru, navodeći da je bio smješten u ćeliji, ali da se na uslove ne žali jer su takva pravila.