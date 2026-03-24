Komšić: Više ne postoji jedan neprikosnoven centar političke i vojne moći, BiH treba EU i NATO

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je večeras u Ljubljani da BiH treba ostati na putu koji je definisan zvaničnom politikom zemlje i raditi na tome da postane članica NATO-a, a u kojoj formi, kada i kako je posebno pitanje, te da treba i dalje zadržati ambiciju da jednog dana bude članica Evropske unije.

Na predavanju o temi "Zapadni Balkan u promjenjivom globalnom poretku - perspektive Bosne i Hercegovine" u okviru ciklusa "Zapadni Balkan i EU" Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES), Komšić je naveo da ono što se sada dešava u svijetu ne možemo nazvati rušenjem svih vrijednosti, jer je upitno jesu li vrijednosti na kojima se zvanično bazirao međunarodni poredak realno i postojale zbog velikog licemjerja u tome svemu.

Dodao je da se nameće pitanje da li BiH treba ostati tamo gdje smo rekli da jesmo ili se možda pokušati prilagoditi činjenici da više ne postoji jedan neprikosnoven centar političke i vojne moći.

- Možda izjava zvuči prejako ali činjenice su takve da na istoku Kina raste i postaje ozbiljna sila, Indija također a neke zemlje koje su smatrane samo regionalnim silama se pokazuju kao ključne u procesima koji mogu oblikovati budući svijet, poput Turske, Irana, Izraela i Pakistana - rekao je Komšić.

Smatra da bi, ako bi BiH napravila radikalan zaokret prema nekim drugim savezima u sada već multipolarnom svijetu, to narušilo ne samo situaciju u zemlji nego i regionalnu stabilnost.

Komšić je izrazio želju da se zemlje regije nađu na istim vanjskopolitičkim ciljevima kako bi u budućnosti mogle biti u jednom političkom i ekonomskom "klubu" kao što je EU i da dijelimo univerzalne vrijednosti.

Istakao je da je evidentno da je moć koja je bila skoncentrisana na jednom mjestu jednostavno raspršena po cijeloj planeti.

- Za nadati se da će biti više mudrosti nego što je bilo do sada i da će prevladati potreba da postoji neki red i da se ide ka mirnom rješenju svih sukoba koji su aktivni i onih potencijalnih - poručio je Komšić.

Naglasio je da su Ujedinjene nacije potrebne svijetu jer je teško zamisliti svijet u kojem takva institucija ne postoji.