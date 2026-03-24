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Video / Poljoprivrednik Amir Bulut: Mjesečno trošim 2.500 KM za gorivo, kriza nas je pogodila

Zatekli smo ga na njivi kako sa sinom Harunom ore njivu

Amir Bulut. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

24.3.2026

Rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini ima direktan i vrlo snažan uticaj na poljoprivredu, jer je gorivo jedan od ključnih ulaznih troškova u proizvodnji.

Reporter "Avaza" danas je posjetio Amira Buluta u Lepenici kod Kiseljaka.

Zatekli smo ga na njivi kako sa sinom Harunom ore njivu.

U videprilogu pogledajte šta nam je kazao koliko rast cijena goriva ugrožava poljoprivredne proizvođače.

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# GORIVO
# POLJOPRIVREDA
# AMIR BULUT
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