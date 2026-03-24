Video / Poljoprivrednik Amir Bulut: Mjesečno trošim 2.500 KM za gorivo, kriza nas je pogodila

Rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini ima direktan i vrlo snažan uticaj na poljoprivredu, jer je gorivo jedan od ključnih ulaznih troškova u proizvodnji.
Reporter "Avaza" danas je posjetio Amira Buluta u Lepenici kod Kiseljaka.
KAKO IZDRŽATI SVE NAMETE
Zatekli smo ga na njivi kako sa sinom Harunom ore njivu
Amir Bulut. E. Trako / Avaz
Rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini ima direktan i vrlo snažan uticaj na poljoprivredu, jer je gorivo jedan od ključnih ulaznih troškova u proizvodnji.
Reporter "Avaza" danas je posjetio Amira Buluta u Lepenici kod Kiseljaka.
Zatekli smo ga na njivi kako sa sinom Harunom ore njivu.
U videprilogu pogledajte šta nam je kazao koliko rast cijena goriva ugrožava poljoprivredne proizvođače.
"NEKA SE SAMI SNALAZE"